Maltempo, il Comune di Fiumicino si prepara a nuovi interventi

L’assessore Costa difende l’abbattimento degli alberi a rischio: “Scelte dolorose ma necessarie per la sicurezza”

“Negli ultimi giorni la nostra regione, così come gran parte del territorio nazionale, è stata interessata da violenti nubifragi e precipitazioni intense che hanno causato disagi e criticità diffuse. Anche nel nostro Comune sono stati necessari interventi tempestivi per la gestione delle emergenze” dichiara l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa.

“Ringrazio – prosegue l’Assessore – gli uffici dell’Area Ambiente, le associazioni di protezione civile e tutti i volontari che hanno operato senza sosta, anche nei giorni festivi. L’Amministrazione conferma il proprio impegno a proseguire nelle attività di verifica e pianificazione, al fine di individuare le criticità emerse e adottare soluzioni strutturali e operative che possano garantire maggiore sicurezza e una migliore capacità di risposta in occasione di futuri eventi climatici di particolare intensità”.

“In questo contesto – aggiunge – ritengo inoltre doveroso ricordare che gli interventi di abbattimento di alcuni alberi, risultati a rischio caduta a seguito delle verifiche effettuate da agronomi qualificati, pur rappresentando una scelta dolorosa, si rendono purtroppo necessari per prevenire situazioni di pericolo. Si tratta di azioni indispensabili per ridurre il rischio di cedimenti improvvisi durante eventi di maltempo, al fine di tutelare l’incolumità delle persone“.

“Nei prossimi giorni, a partire da venerdì, le previsioni meteorologiche indicano il possibile ritorno di condizioni di maltempo, con venti forti e nuove precipitazioni. Invito pertanto la cittadinanza ad adottare comportamenti prudenti e a seguire con attenzione gli aggiornamenti e le indicazioni diffuse attraverso i canali ufficiali” conclude l’Assessore Stefano Costa