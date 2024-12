Maltempo e disagi a Fiumicino, Fata e Feola: “Scelte e lavori fatti durante la precedente amministrazione”

“Il maltempo che ha investito Fiumicino, causando enormi disagi, ha purtroppo evidenziato carenze strutturali che risalgono a scelte e lavori fatti durante la precedente amministrazione – dichiarano i consiglieri Patrizia Fata e Roberto Feola – Stiamo governando da un anno e mezzo, e in questo periodo abbiamo messo in campo numerosi interventi per risolvere i problemi ereditati, compresi quelli riguardanti il sistema fognario e la gestione delle acque meteoriche”.

“È evidente che il maltempo ha amplificato le criticità preesistenti – rimarcano i consiglieri – ma è anche altrettanto chiaro che stiamo lavorando costantemente per ripristinare la situazione e risolvere le problematiche in modo duraturo anche nella località di Focene“.

“Purtroppo, dobbiamo constatare che alcuni rappresentanti dell’opposizione, invece di riconoscere gli sforzi che stiamo facendo per migliorare la città, preferiscono – ribadiscono – sollevare polemiche sterili senza tenere conto dei dieci anni di fallimenti, che hanno caratterizzato l’amministrazione precedente, soprattutto nell’ambito delle opere pubbliche. Sono stati realizzati, proprio da chi oggi critica, per nascondere i loro insuccessi, interventi senza la dovuta progettazione e attenzione alle reali necessità del territorio. È sotto gli occhi di tutti che l’area di Focene, per esempio, ha subito lavori che, purtroppo, non sono stati adeguati a supportare le reali esigenze”.

“Il nostro impegno è quello di risolvere questi problemi, anche se, come detto, il processo richiede tempo ma garantiremo ai cittadini i servizi che si aspettano. A differenza del passato, stiamo lavorando su progetti seri e ben strutturati. Per quanto riguarda l’opposizione, sarebbe auspicabile che, invece di fare polemiche senza fondamento, si concentrassero su soluzioni concrete per il bene della nostra comunità” concludono i consiglieri Patrizia Fata e Roberto Feola