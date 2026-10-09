Maltempo, Di Genesio Pagliuca (Pd) attacca il Comune: “Cittadini lasciati senza risposte durante l’allerta”

Il capogruppo dem denuncia le difficoltà riscontrate da alcuni cittadini nel contattare la Polizia Locale durante le ultime due notti

L’allerta meteo riaccende il confronto politico sulla gestione della sicurezza e sull’organizzazione della Polizia Locale a Fiumicino. A sollevare la questione è Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo del Partito Democratico, che punta il dito contro l’amministrazione comunale, denunciando presunte criticità nella gestione delle segnalazioni dei cittadini durante le ultime due notti di maltempo.

Al centro della polemica, in particolare, la difficoltà che alcuni residenti avrebbero incontrato nel tentativo di mettersi in contatto con la Polizia Locale, senza ottenere risposta. Una circostanza che, secondo l’esponente dem, assume particolare rilevanza alla luce dell’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali diramata dal Comune.

“Il Comune ha diramato l’allerta gialla per criticità idrogeologica e temporali. Proprio per questo troviamo grave che, nelle ultime due notti, alcuni cittadini abbiano provato a contattare la Polizia Locale senza ricevere risposta”, dichiara Di Genesio Pagliuca.

Il capogruppo del Pd rivolge quindi un ringraziamento ai volontari impegnati sul territorio nelle ore di emergenza, sottolineando il loro contributo nelle attività di presidio e assistenza alla popolazione. “Un ringraziamento va ai volontari che in queste ore hanno presidiato il territorio e garantito assistenza. Mentre i volontari lavorano, il Comune non riesce a garantire risposte ai cittadini”, afferma.

La vicenda potrebbe ora approdare sul piano degli atti amministrativi. Di Genesio Pagliuca annuncia infatti l’intenzione di presentare una richiesta di accesso agli atti per conoscere nel dettaglio quali servizi fossero stati predisposti in occasione dell’allerta meteo e come siano state gestite le eventuali segnalazioni arrivate dai cittadini.

La questione, secondo il rappresentante dell’opposizione, si inserisce in un quadro più ampio di criticità organizzative che interesserebbero il Corpo di Polizia Locale, già alle prese con carenze di personale.

Nel mirino finisce anche la distribuzione degli incarichi all’interno della macchina amministrativa comunale. Di Genesio Pagliuca richiama infatti l’attenzione sui numerosi ruoli che, a suo dire, sarebbero ricoperti dal comandante della Polizia Locale, oltre alla guida del Corpo.

“Serve un cambio di passo. Il comandante, infatti, ricopre numerosissimi altri incarichi, oltre a quello di comandante della Polizia Locale”, osserva il capogruppo dem, precisando però che la critica non è rivolta alla persona, bensì alle scelte organizzative dell’amministrazione.

“La nostra non è una battaglia contro la persona, ma contro un modello organizzativo sul quale è legittimo interrogarsi, soprattutto per un settore delicato come la Polizia Locale”.

Per Di Genesio Pagliuca, dunque, gli episodi segnalati durante il maltempo rappresentano un’occasione per verificare l’efficacia del sistema di presidio e di risposta alle emergenze sul territorio.

Il messaggio conclusivo dell’esponente del Partito Democratico è rivolto direttamente all’amministrazione comunale: “Durante un’allerta meteo Fiumicino deve poter contare su servizi organizzati e pienamente operativi”.

Resta ora da capire quali elementi emergeranno dall’annunciato accesso agli atti e se arriveranno chiarimenti da parte del Comune e dei vertici della Polizia Locale in merito alle criticità denunciate.