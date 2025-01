Maccarese. Petrillo: “Il ricordo di Silvana e Giacinta, vittime di guerra, è già istituzionalizzato”

“Quanto chiede De Vecchis è già stato fatto grazie al lavoro della precedente amministrazione e delle associazioni locali”

“In merito alle dichiarazioni dell’ex senatore William De Vecchis sulla necessità di istituzionalizzare il ricordo delle piccole Silvana Alocchi e Giacinta Paoletti Appignanesi (clicca qui), due bambine di Maccarese, vittime innocenti della guerra, uccise il 6 gennaio 1944 da un bombardamento alleato, ritengo opportuno fare alcune precisazioni fondamentali”, dichiara il consigliere della Lista Civica, Angelo Petrillo.

“Nella precedente amministrazione – ricorda – non solo si è concretizzato il riconoscimento del ricordo bambine vittime della Seconda Guerra Mondiale, ma lo ha fatto con una mozione approvata all’unanimità il 28 luglio 2020 e una targa apposta sul luogo dall’amministrazione nel 2022. La mozione, presentata da me e dal consigliere Fabio Zorzi (PD), ha permesso di fissare questi dati nella memoria collettiva del nostro territorio, rendendo omaggio alle due bambine di Maccarese uccise il 6 gennaio 1944 durante un bombardamento alleato”.

“La storia di Silvana e Giacinta – aggiunge Petrillo – è stata riportata alla luce dall’importantissimo lavoro dell’Associazione teRRRe, che ha voluto ridare dignità al ricordo di queste due piccole vittime innocenti, strappandolo dall’oblio. Proprio grazie a questa associazione, nel 2020, è stato collocato prima di tutto un pannello commemorativo, nel quale è descritta la storia delle due piccole, presso il Giardino della Porta della Riserva, nel luogo esatto in cui le due bambine persero la vita. Quel pannello è lì ancora oggi, a testimoniare il dolore e l’orrore di quella tragedia e dove tutti gli anni l’associazione organizza un piccolo momento di ricordo in loro onore”.

“Mi chiedo quindi – rimarca il consigliere – dove era il consigliere De Vecchis in tutti questi anni? Perché non è mai stato presente alle commemorazioni organizzate ogni anno per ricordare Silvana e Giacinta? Ben venga che oggi si sia accorto di questa vicenda e abbia deciso di parlarne. Tuttavia, è bene sottolineare che quanto lui chiede è già stato fatto e consolidato grazie al lavoro della precedente amministrazione e delle associazioni locali. L’ impegno non si è mai fermato e ogni anno ci si è adoperati per commemorare le piccole Silvana e Giacinta”.

“Ci auguriamo che questa improvvisa attenzione del consigliere De Vecchis non si limiti a semplici dichiarazioni estemporanee, ma si traduca in un interesse concreto suo e di questa attuale amministrazione e in una partecipazione attiva alle iniziative di memoria storica del nostro Comune. La memoria, infatti, non si costruisce a parole, ma con impegno costante, rispetto e presenza” conclude Angelo Petrillo