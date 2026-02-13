Lupi nella pineta di Fregene, Califano (Pd): “Chiusura necessaria ma servono misure strutturali”

La consigliera regionale chiede monitoraggio scientifico, piano di coesistenza e campagne informative

“La chiusura della pineta monumentale disposta dall’Amministrazione di Fiumicino a seguito dell’avvistamento di un branco di sei lupi è sicuramente indispensabile nell’immediato per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela di una specie protetta, ma rimane una soluzione temporanea e non risolve il problema della convivenza con la fauna selvatica in un’area altamente frequentata” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“È urgente integrare la chiusura con azioni strutturate e di lungo periodo, già adottate con successo in altri Comuni – afferma – monitoraggio scientifico con fototrappole, in collaborazione con ISPRA e Carabinieri Forestali; campagna informativa: depliant, cartelli permanenti e aggiornamenti sui canali comunali con regole chiare di comportamento; piano locale di coesistenza, in coordinamento con Regione Lazio e ISPRA (corridoi ecologici, zone buffer); Potenziamento della messa in sicurezza (delimitazioni percorsi, recinzioni selettive)”.

“Queste misure sarebbero efficaci per ridurre i rischi e consentire una fruizione sicura della pineta, preservandone il valore naturalistico” conclude Michela Califano