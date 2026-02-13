Caricamento...

Lupi nella pineta di Fregene, Califano (Pd): “Chiusura necessaria ma servono misure strutturali”

La consigliera regionale chiede monitoraggio scientifico, piano di coesistenza e campagne informative

La chiusura della pineta monumentale disposta dall’Amministrazione di Fiumicino a seguito dell’avvistamento di un branco di sei lupi è sicuramente indispensabile nell’immediato per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela di una specie protetta, ma rimane una soluzione temporanea e non risolve il problema della convivenza con la fauna selvatica in un’area altamente frequentata” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

 

È urgente integrare la chiusura con azioni strutturate e di lungo periodo, già adottate con successo in altri Comuni – afferma – monitoraggio scientifico con fototrappole, in collaborazione con ISPRA e Carabinieri Forestali; campagna informativa: depliant, cartelli permanenti e aggiornamenti sui canali comunali con regole chiare di comportamento; piano locale di coesistenza, in coordinamento con Regione Lazio e ISPRA (corridoi ecologici, zone buffer); Potenziamento della messa in sicurezza (delimitazioni percorsi, recinzioni selettive)”.

 

“Queste misure sarebbero efficaci per ridurre i rischi e consentire una fruizione sicura della pineta, preservandone il valore naturalistico” conclude Michela Califano

 

 

