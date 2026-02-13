Equità fiscale e sostegno ai cittadini: arriva la definizione agevolata

Riduzione di sanzioni e interessi per regolarizzare le posizioni debitorie. La gestione operativa sarà affidata alla Servici Civici SPA

La Giunta Comunale ha approvato, con apposita delibera, un atto di indirizzo per l’introduzione della definizione agevolata delle entrate comunali, prevista dalla Legge 30 dicembre 2025, n.199 (Legge di Bilancio 2026).

Uno strumento che consentirà ai cittadini di regolarizzare eventuali posizioni debitorie nei confronti dell’Ente con condizioni significativamente più favorevoli rispetto alla disciplina ordinaria.

La misura permetterà: una possibile riduzione o eliminazione di sanzioni e interessi; la definizione agevolata delle controversie tributarie in corso e dei tributi gestiti dalle regioni e dagli enti locali, fatto salvo per l’imposta regionale sulle attività produttive, per le compartecipazione e le addizionali a tributi erariali. Potranno inoltre beneficiare delle forme di definizione agevolata anche le entrate di natura patrimoniale.

Un provvedimento capace di offrire un’opportunità vantaggiosa a famiglie e imprese in difficoltà e, al contempo, favorire una maggiore equità fiscale attraverso l’incremento della riscossione delle entrate comunali.

In attuazione dell’atto di indirizzo approvato, gli uffici competenti predisporranno il regolamento attuativo che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale. La fase operativa sarà affidata alla Servici Civici SPA (Ex Fiumicino Tributi), società in house concessionaria per le entrate tributarie e le sanzioni amministrative.