L’Europa istituisce la Giornata per le vittime del lavoro: Fiumicino pronta a raccogliere l’impegno

La ricorrenza sarà celebrata l’8 agosto, anniversario della tragedia di Marcinelle. Valentina Giua ringrazia il ministro Tajani e richiama l’importanza di promuovere la cultura della sicurezza anche a livello locale

“Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha approvato oggi, insieme agli altri Ministri degli esteri dell’Unione Europea, riuniti a Bruxelles, l’istituzione della Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela e la dignità dei lavoratori. La giornata che si celebrerà l’8 agosto, anniversario della tragedia di Marcinelle, avrà un importante ruolo simbolico e istituzionale anche per la Città di Fiumicino” dichiara la consigliera comunale Valentina Giua.

“Ringrazio particolarmente – aggiunge – il Ministro Antonio Tajani per aver sostenuto l’istituzione di questa importante giornata che corona un lungo impegno democratico e politico del nostro Paese, avviato nel 2024 dal Presidente del CNEL Renato Brunetta. Sarà estremamente importante valorizzare e celebrare tale data anche nel nostro territorio, quale monito per un impegno continuo e costante a tutela di tutti i lavoratori, affinché tragedie come quella di Marcinelle o le tristi notizie di cronaca che, purtroppo, quotidianamente, raccontano di decessi sui luoghi di lavoro, siano un monito importante ed un incentivo per la sicurezza e l’incolumità di tutti”.

“La consapevolezza anche europea di un percorso, quanto mai necessario, di responsabilità e coscienza civile sono la base per sostenere, anche a livello locale, ogni iniziativa utile per salvaguardare i lavoratori di ogni settore professionale” ha concluso la consigliera Giua.