Leg.Arco: “Ripristinare subito i servizi on-line per i contrassegni disabili”

Armando Fortini segnala al Comune di Fiumicino le difficoltà dei cittadini nel richiedere o rinnovare il Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE)

L’associazione Leg.Arco torna a segnalare un disservizio che sta creando difficoltà a numerosi cittadini del territorio. Da giorni, infatti, i servizi on-line del Comune di Fiumicino dedicati al rilascio e al rinnovo del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) risultano non disponibili, impedendo la gestione delle pratiche da parte delle persone con disabilità.

A darne notizia è Armando Fortini, referente di Leg.Arco, che ha raccolto diverse segnalazioni dai residenti.

“Dopo numerose segnalazioni ricevute dai cittadini – spiega Fortini – i servizi digitali per la richiesta e il rinnovo del contrassegno disabili risultano tuttora bloccati. È un disagio che incide direttamente sulla mobilità e sull’autonomia delle persone con disabilità, che già affrontano quotidiane difficoltà”.

L’associazione chiede quindi al Comune di intervenire con urgenza per ripristinare la piena funzionalità del portale, garantendo di nuovo la possibilità di accedere ai servizi in modalità telematica.

“È fondamentale – aggiunge Fortini – che la digitalizzazione resti uno strumento di inclusione, non un ostacolo. I cittadini devono poter contare su servizi pubblici efficienti e accessibili a tutti”.

L’appello di Leg.Arco intende richiamare l’attenzione dell’amministrazione comunale sull’importanza di una gestione costante ed efficiente dei servizi digitali, ormai essenziali per la vita quotidiana dei cittadini e per il rispetto dei diritti delle persone con disabilità.