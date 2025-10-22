Caricamento...

Lavoratori ex Alitalia, l’opposizione accusa la Giunta di ritardi e mancanza di programmazione

“Le lettere di licenziamento sono già partite, servono azioni concrete e non passerelle”

 

“Il Consiglio comunale straordinario di oggi, mercoledì 22 ottobre, arriva fuori tempo massimo. È la conferma di come questa amministrazione continui ad agire inseguendo le emergenze invece di prevenirle” lo dichiarano i Consiglieri comunali di opposizione.

 

“Noi lo avevamo chiesto più di un anno fa – rimarcano – quando ancora si poteva incidere concretamente sul futuro dei 2 mila lavoratori ex Alitalia rimasti tagliati fuori con l’avvento di Ita Airways. Oggi, invece, molte lettere di licenziamento sono già state recapitate e la situazione rischia di essere definitivamente compromessa. Dispiace dirlo, ma siamo davanti all’ennesima dimostrazione di sciatteria e mancanza di programmazione da parte di chi governa questa città”.

 

“La politica dovrebbe servire a risolvere i problemi, non a organizzare passerelle e comunicati d’effetto quando è già troppo tardi – incalzano i consiglieri di opposizione – Questo consiglio si svolge ‘a babbo morto’, con i licenziamenti già partiti e promesse che restano vaghe e prive di incisività. È necessario chiedere con forza al Governo di intervenire subito per ritirare i provvedimenti e valutare un decreto ad hoc perché questa è una delle crisi occupazionali più gravi del Centro Italia e non può essere affrontata con superficialità”.

 

“Noi continueremo a esserci, con senso di responsabilità e vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie, ma non possiamo ignorare il tempo perso e le occasioni mancate da questa amministrazione. Ogni giorno che passa, per chi rischia il proprio lavoro, pesa come un macigno. Per questo, grazie alla nostra richiesta, è stato inserito e approvato all’unanimità l’impegno a chiedere la revoca delle lettere di licenziamento” concludono i Consiglieri comunali di opposizione

