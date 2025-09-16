La meritocrazia come fondamento della società

Irienti (Azione Fiumicino): “Premiare chi costruisce, non chi specula. La politica deve mettere il merito al centro delle sue scelte”

“Nella vita degli uomini e delle nazioni, vi è un principio che dovrebbe elevarsi al di sopra di ogni altro: la meritocrazia. Non un concetto astratto, non un’illusione che appartiene solo alle pagine dei filosofi, ma una colonna che, se posta al centro della politica, può sorreggere l’intera costruzione della società” lo dichiara il segretario di Azione Fiumicino, Gianmarco Irienti.

“So bene – prosegue – che parlare di meritocrazia è avvicinarsi all’utopia. Il mondo, per sua natura, non è mai del tutto giusto. Gli uomini non nascono con le stesse condizioni, e spesso il potere si piega più al favore che al merito. Eppure, ciò non deve impedirci di tentare. Perché, se l’ideale non può essere compiuto nella sua interezza, può almeno ispirare leggi, decisioni, atteggiamenti concreti che migliorino la vita della comunità”.

“Meritocrazia significa che chi lavora con onestà non deve essere schiacciato dal peso delle tasse, mentre chi evade o sottrae alla collettività non deve godere degli stessi vantaggi – evidenzia Irienti – Meritocrazia significa che un imprenditore che rischia, che investe e che resiste alle difficoltà dei primi anni, deve essere sostenuto dallo Stato, non soffocato. È in quei due anni cruciali, quelli che spesso separano il sogno dal fallimento, che la mano pubblica deve essere presente: sgravi fiscali, sostegno all’innovazione, agevolazioni mirate a favorire il raggiungimento del cosiddetto ‘break-even point’, il punto di equilibrio che trasforma l’idea in impresa”.

“Meritocrazia – aggiunge – significa anche riconoscere chi, all’interno delle aziende, produce di più, si impegna di più, contribuisce di più. Perché i premi di produzione non dovrebbero mai essere gravati da tasse che ne annullano il valore, ma anzi incoraggiati e liberati dal fardello fiscale, così da essere stimolo e giusta ricompensa”.

“Il sistema sano nasce da questo – ribadisce il segretario di Azione Fiumicino – premiare il merito, non il privilegio. Premiare chi costruisce, non chi specula. Premiare chi contribuisce, non chi sottrae. La legge, se ben scritta e ben applicata, può avvicinare l’uomo all’ideale, e la società al suo equilibrio più alto”.

“Non illudiamoci: non esisterà mai un tempo in cui la giustizia sarà perfetta. Ma esisterà sempre il dovere di avvicinarvisi. E la meritocrazia è la via più sicura, la più nobile, la più necessaria per una politica che voglia davvero essere al servizio del popolo” conclude Gianmarco Irienti