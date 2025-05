Insabbiamento foce Tevere, Califano: “Bene l’intervento di Ghera”

“Mi chiedo però cosa ne pensi, rispetto allo scellerato e pericoloso progetto del porto crocieristico privato?”

Dopo anni di attesa sulla foce del Tevere a Fiumara Grande è in via di conclusione un importante progetto della Regione Lazio di dragaggio che favorirà la navigazione in sicurezza delle imbarcazioni.

“Mai l’avrei detto, ma per una volta mi trovo totalmente d’accordo con l’assessore regionale Fabrizio Ghera. La sua disamina sull’insabbiamento della foce del Tevere non fa una grinza. È un problema serio, che va affrontato in maniera responsabile e cosciente” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“Bisogna ammetterlo: ha centrato esattamente il punto nodale, la madre di tutte le criticità – sottolinea – Mi chiedo però cosa ne pensi, e sono curiosa di ascoltare o leggere la sua disamina auspico altrettanto onesta, rispetto allo scellerato e pericoloso progetto del porto crocieristico privato che sorgerà qualche chilometro più in là del Porto Canale, nell’altra foce del Tevere”.

“Una infrastruttura che richiederà il continuo dragaggio di milioni di metri cubi e non interventi una tantum. Chi pagherà? E quali saranno i danni per la costa? Non vorrei che ci trovassimo nelle condizioni di dover coniare un triste motto: dragano da una parte e insabbiano più avanti” conclude Michela Califano