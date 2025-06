Inchiesta appalti, Opposizione: “Federica Poggio non sia il capro espiatorio”

“Le auguriamo di chiarire la sua posizione nelle sedi preposte”

“È uscita alcuni giorni fa a mezzo stampa la notizia delle dimissioni dell’assessore Federica Poggio, alla quale auguriamo di chiarire la sua posizione nelle sedi preposte” lo dichiarano I Consiglieri comunali di Opposizione.

“La nostra città – aggiungono – è stata investita da un terremoto giudiziario e politico che ci preoccupa fortemente. Ci aspettiamo la stessa decisione, o una smentita pubblica sul coinvolgimento nelle indagini, anche da parte dell’assessore Raffaello Biselli e dal capo di gabinetto del Sindaco, l’Avvocato Riccardo Graziano, proprio per garantire maggiore serenità all’azione politico-amministrativa, che necessariamente deve proseguire”.

“Oggi è stato convocato d’urgenza un Consiglio comunale, con la proroga dei servizi affidati alla Fiumicino Tributi: nessun punto della convocazione è dedicato alle (dovute) comunicazioni del Sindaco alla città, non sulle indagini, ma su come intende gestire la delicata situazione. Rinnoviamo, come chiesto anche formalmente, la richiesta di convocazione del Consiglio comunale straordinario, che attendiamo possa essere calendarizzato entro dieci giorni, come previsto dal Regolamento del Consiglio comunale” concludono i Consiglieri comunali di Opposizione