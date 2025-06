Incendi, Di Genesio Pagliuca e Bonanni: “Aria irrespirabile e silenzio istituzionale”

“Necessario monitoraggio inquinanti, è ora che si ponga fine a questa inerzia”

“Al di là degli interventi urgenti per la messa in sicurezza di terreni e discariche abusive al fine di scongiurare ulteriori incendi, è indispensabile attivare immediatamente, attraverso ARPA e gli enti competenti, coinvolgendo anche la ASL, un monitoraggio puntuale degli inquinanti presenti nell’area” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche.

“Troppi cittadini, infatti – rimarcano – da giorni si svegliano respirando un’aria irrespirabile. Ed è inaccettabile che ancora oggi non si riesca a stabilire con precisione cosa stiamo respirando e quali possano essere i potenziali danni per la salute pubblica”.

“È ora che si ponga fine a questa inerzia, denunciata anche dal Comitato di Quartiere di Parco Leonardo. In situazioni analoghe, in passato, si era arrivati persino alla chiusura temporanea di asili per tutelare i più piccoli” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca e Barbara Bonanni