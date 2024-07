Il PD Fiumicino alla fiaccolata per ricordare Sanam e contro ogni forma di sfruttamento lavorativo

Califano: “Non possiamo spegnere la luce su un fatto tanto grave“

“Come Partito Democratico di Fiumicino saremo presenti domani, insieme a tutti i gruppi di opposizione e alla comunità Sikh del nostro territorio, alla fiaccolata che partirà dal parcheggio della scuola Marchiafava di Maccarese per non dimenticare Satnam e la sua orribile e crudele morte” lo dichiara la consigliera regionale e segretaria comunale del Partito Democratico, Michela Califano

“Il caporalato – prosegue – lo sfruttamento lavorativo, le condizioni disumane in cui operano migliaia di persone, le tante, troppe morti sono purtroppo un’emergenza sociale che deve trovarci fermi e compatti. Non possiamo spegnere la luce su un fatto tanto grave come quello accaduto solo qualche giorno fa con l’orrenda fine di un giovane lavoratore”.

“Invitiamo tutti i cittadini del nostro Comune a unirsi a noi per continuare ad accendere un faro su una piaga che deve finire” conclude Michela Califano