Il 30 novembre, presentazione del manifesto programmatico e della carta dei valori di Fiumicino Civica

Un’area politico-culturale impegnata sul territorio, con l’obiettivo di promuovere iniziative di approfondimento su temi di attualità e questioni legate al Comune di Fiumicino

di Dario Nottola

Il 30 novembre, a partire dalle 16, presso il porticciolo al Vecchio Faro, il laboratorio politico “Fiumicino Civica – Ambiente e Progresso” presenterà il proprio “Manifesto Programmatico” e la “Carta dei Valori”.

L’evento vuole essere un’occasione “aperta e condivisa di discussione politica, un momento per definire insieme i confini programmatici e le idee che guideranno l’azione del movimento“. L’assemblea è aperta a tutti: chiunque potrà contribuire con proposte e riflessioni per arricchire il Manifesto, che “resterà uno strumento dinamico e sempre in evoluzione“.

Fiumicino Civica nasce come area politico-culturale impegnata sul territorio, con l’obiettivo di promuovere iniziative di approfondimento su temi di attualità e questioni legate al Comune di Fiumicino. Il laboratorio si propone di elaborare “proposte per il Consiglio Comunale, organizzare attività di retake urbano, visite culturali e momenti di aggregazione per giovani e anziani. Vi aspettiamo per un pomeriggio di confronto, condivisione e partecipazione attiva. Unitevi a noi per scrivere insieme il futuro del nostro territorio”, invitano i promotori.