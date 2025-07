Giovedì 24 Luglio convocazione del Consiglio comunale

Alle 8 in prima convocazione e alle 10 in seconda convocazione, in seduta pubblica e in sessione ordinaria

E’ stato convocato, per il giorno 24 Luglio alle 8 in prima convocazione e alle 10 in seconda convocazione, in seduta pubblica e in sessione ordinaria, nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Proposte di deliberazione:

Proposta n.4/2025 – tariffe relative alla tari per l’anno 2025. Conferma delle tariffe vigenti nel 2024.

Proposta n.7/2025 – Gestione diretta delle entrate proprie del comune di Fiumicino con il modello della società “IN HOUSE PROVIDING” tramite la società “Fiumicino tributi spa”. Approvazione schemi di regolazione (convenzione) di esercizio della funzione amministrativa di gestione e riscossione delle entrate comunali.

Proposta n.147/2025 – Approvazione di variante del piano regolatore di illuminazione comunale (PRIC).

Proposta n.156/2025 – Proposta di finanza di progetto, ai sensi dell’art. 193 D. lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii. per l’affidamento in concessione del progetto “So-stare al mare” per la “gestione dei parcheggi blu del comune di Fiumicino con interventi di riqualificazione urbana di alcune aree a verde e aree giochi sul territorio del comune di Fiumicino” – approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica, dichiarazione pubblico interesse e nomina soggetto promotore.

Ordine del Giorno:

Protocollo n.129091/2025 – Istituzione di una squadra specializzata al controllo aereo del territorio.

Protocollo n.129249/2025 – Condizioni di conferimento e revoca degli incarichi attribuiti dal Sindaco.

Mozioni:

Protocollo n.128680/2025 – Assistenza in emergenza.

Protocollo n.128682/2025 – Adesione alla campagna “Enti Territoriali per la Palestina”.

Protocollo n.129522/2025 – Casa della salute di Palidoro.

Protocollo n.129524/2025 – Sentenza Tari su impianto Biogas Genagricola ricorso al Consiglio di Stato.

Protocollo n.129528/2025 – Assegnazione area in comodato gratuito alla confraternita di Misericordia città di Fiumicino.

Protocollo n.129530/2025 – Costituzione commissione ai sensi dell’art. 39 del regolamento.