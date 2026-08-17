Gate Gourmet, Gruppo PD Fiumicino: “Fare chiarezza sui lavoratori esclusi dagli aumenti contrattuali”

Il gruppo consiliare esprime solidarietà ai dipendenti dopo la denuncia di Filt Cgil e Ugl Trasporto Aereo: “Il Comune intervenga e vigili sulle condizioni di lavoro all’interno dell’aeroporto”

Piena solidarietà ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali e una richiesta all’amministrazione comunale affinché venga fatta chiarezza su quanto starebbe accadendo all’interno di Gate Gourmet, società impegnata nel settore del catering aereo per Ita Airways.

A intervenire sulla vicenda è il Gruppo PD di Fiumicino, dopo la denuncia avanzata da Filt Cgil e Ugl Trasporto Aereo in merito alla presunta esclusione di alcuni lavoratori dagli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale in ragione dell’organizzazione sindacale alla quale risultano iscritti.

“Se quanto riferito dai sindacati sarà confermato – sottolinea il Gruppo Partito Democratico Fiumicino – ci troveremmo davanti a un fatto inaccettabile”.

Secondo il gruppo consiliare, gli aumenti previsti dal rinnovo del contratto devono essere riconosciuti a tutti i lavoratori interessati senza distinzioni legate all’appartenenza sindacale.

“La libertà sindacale e la parità di trattamento – prosegue il Gruppo PD Fiumicino – non possono essere principi validi soltanto sulla carta”.

La vicenda diventa anche l’occasione per riportare al centro del dibattito le condizioni occupazionali all’interno dell’aeroporto di Fiumicino. Il gruppo critica infatti un racconto dello sviluppo dello scalo concentrato soprattutto su investimenti, infrastrutture, crescita dei passeggeri e prospettive economiche.

“L’aeroporto non è fatto soltanto di infrastrutture, passeggeri e numeri. È soprattutto lavoro. Sono migliaia le persone che ogni giorno mandano avanti questo sistema e che hanno diritto a condizioni dignitose, salari adeguati e pieno rispetto dei contratti”.

Per il Gruppo PD Fiumicino, alla crescita dello scalo dovrebbe quindi corrispondere una maggiore attenzione delle istituzioni verso ciò che avviene concretamente nelle aziende che compongono il sistema aeroportuale.

“Se non si monitora quello che accade dentro l’aeroporto – affermano – i proclami rischiano di rimanere soltanto parole. Non possiamo ricordarci dei lavoratori quando servono a raccontare la crescita dello scalo e poi ignorare le condizioni nelle quali operano”.

Da qui l’appello rivolto all’amministrazione comunale di Fiumicino, chiamata dal gruppo PD a interessarsi della vicenda e a sollecitare gli opportuni chiarimenti.

“Chiediamo al Comune di non voltarsi dall’altra parte e di attivarsi affinché venga fatta piena chiarezza sulla denuncia dei sindacati. Mentre si celebrano i risultati dello scalo – conclude il Gruppo PD Fiumicino – ci sono lavoratori che rischiano di essere discriminati perché iscritti a un determinato sindacato. Su questo non possono esserci ambiguità né silenzi”.