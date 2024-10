Furto e atti di vandalismo all’ASD Atletica Villa Guglielmi: solidarietà dal Centrosinistra

“Non possiamo permettere che simili atti minaccino la sicurezza e la serenità di chi frequenta questa struttura”

L’ASD Atletica Villa Guglielmi è stata nuovamente colpita da un episodio di furto e vandalismo presso la palestra Happy Sport, vicina al campo sportivo Cetorelli. Sono state rubate attrezzature per la pesistica giovanile, tra cui pesi e tappetini, e la segreteria è stata devastata, con computer e altro materiale sottratto. Inoltre, i vandali hanno versato candeggina sul pavimento e danneggiato ulteriori attrezzature, compresi gli strumenti fonici.

“Questo episodio, il secondo nel giro di poche settimane, rappresenta un duro colpo per una realtà sportiva fondamentale per il territorio, che offre un servizio prezioso a giovani e famiglie” lo dichiarano i Consiglieri Comunali dei Gruppi Lista Civica Ezio, Partito Democratico e Sinistra Italiana

“Non possiamo permettere che simili atti minaccino la sicurezza e la serenità di chi frequenta questa struttura – ribadiscono – A nome dei consiglieri della Lista Civica Ezio, Partito Democratico e Sinistra Italiana di Fiumicino, esprimiamo la nostra massima solidarietà all’Atletica Villa Guglielmi. Riteniamo sia indispensabile porre un’attenzione particolare all’intera area intorno allo Stadio Cetorelli, che da troppo tempo è ostaggio di continui atti vandalici. È ora che le istituzioni intervengano con fermezza per restituire sicurezza e decoro a questa zona e proteggere le strutture sportive che rappresentano un pilastro della nostra comunità”.

“Siamo vicini a tutti coloro che lavorano ogni giorno per offrire ai giovani uno spazio sicuro e formativo, e ci uniamo all’appello del presidente Ludovico Nerli Ballati affinché vengano adottate misure di protezione efficaci, come l’installazione di telecamere e sistemi di allarme. Sosteniamo con determinazione – concludono i consiglieri comunali del Centrosinistra – la missione dell’ASD di non arrendersi di fronte a queste difficoltà e continuare a garantire attività sportive in un ambiente sano e sicuro”.