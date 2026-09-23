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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 23 Settembre 2026

Fregene, nasce il comitato di Progetto Civico Italia: inaugurazione il 28 settembre

All’Hotel Corallo la presentazione del gruppo locale alla presenza di Alessandro Onorato. Nel comitato anche i consiglieri comunali Paola Meloni e Giuseppe Miccoli. L’assemblea sarà aperta al pubblico

 

Sarà inaugurato lunedì 28 settembre a Fregene il comitato locale di Progetto Civico Italia, la realtà politica e civica nata dall’esperienza promossa da Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale e tra i principali promotori del progetto a livello nazionale.

 

 

L’appuntamento è fissato per le ore 18 all’Hotel Corallo di Fregene, dove saranno presentati obiettivi, idee e protagonisti del nuovo comitato. Secondo quanto spiegano i promotori, si tratta dell’unico comitato di Progetto Civico Italia attualmente presente nel territorio comunale di Fiumicino.

 

 

Il progetto punta a riunire amministratori locali di area civica e centrosinistra insieme a rappresentanti della società civile, professionisti e cittadini interessati a partecipare alla vita pubblica e alla costruzione di proposte per lo sviluppo del territorio.

 

 

Nel comitato di Fiumicino hanno aderito donne e uomini provenienti da diversi ambiti professionali, economici e sociali. Una presenza che gli organizzatori sottolineano in modo particolare è quella dei giovani, molti dei quali alla prima esperienza diretta di partecipazione politica e civica.

 

 

Del gruppo fanno parte anche Paola Meloni e Giuseppe Miccoli, consiglieri comunali della Lista Civica Ezio. Entrambi siedono attualmente tra i banchi dell’opposizione nel Consiglio comunale di Fiumicino.

 

 

L’inaugurazione sarà anche l’occasione per incontrare Alessandro Onorato e approfondire il percorso nazionale di Progetto Civico Italia, nato con l’obiettivo di mettere in rete esperienze civiche e amministrative provenienti da diverse realtà territoriali.

 

 

Al centro dell’incontro ci saranno inoltre le prospettive per Fiumicino e il coinvolgimento diretto dei cittadini. “Il civismo è sentirsi parte integrante di una società e delle sue comunità – spiegano dal comitato – mettendo a disposizione tempo, energie e competenze per la realizzazione del bene comune. È confronto quotidiano con la realtà, ascolto e ricerca di percorsi comuni”.

 

 

L’intenzione dichiarata dai promotori è quella di fare del comitato uno spazio aperto di confronto e partecipazione, nel quale raccogliere proposte e contributi sui principali temi che riguardano il futuro della città.

 

 

L’assemblea di lunedì sarà aperta al pubblico e, nel corso dell’incontro, sarà possibile rivolgere domande ai promotori e avanzare idee e proposte. L’appuntamento è per lunedì 28 settembre, alle ore 18, presso l’Hotel Corallo di Fregene.

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
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Fregene Meloni Miccoli Onorato Progetto Civico Italia
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