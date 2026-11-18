Fregene, crollo del pino in viale Tirrenia. Costa: “Albero non di competenza comunale”

L’assessore all’Ambiente: “Già censito e controllato oltre il 90% degli alberi comunali. Proseguono gli interventi di potatura e messa in sicurezza sul territorio”

Comunicato stampa di Stefano Costa, Assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino

“In merito al crollo del pino avvenuto in viale Tirrenia a Fregene durante il forte temporale della scorsa notte, e alle conseguenti dichiarazioni dei gruppi di opposizione, l’Amministrazione ritiene doveroso fare alcune precisazioni per riportare la discussione sui fatti reali ed evitare inutili strumentalizzazioni.” Lo dichiara Stefano Costa, Assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino.

“Innanzitutto – prosegue – la prima e più importante precisazione riguarda l’esemplare in questione, che non risulta essere di competenza comunale. Per quanto riguarda, invece, le accuse di disattenzione e le richieste di mappatura avanzate oggi dall’opposizione, dispiace constatare come si ignori il lavoro che questa Amministrazione sta già portando avanti da tempo. Abbiamo infatti già provveduto ad affidare un nuovo e completo servizio di aggiornamento del censimento del patrimonio arboreo, un intervento non più rimandabile se si considera che la precedente mappatura era ormai vecchia e ferma al 2017.”

“È fondamentale sottolineare che non si tratta di un semplice conteggio o di un censimento tradizionale, come fatto in passato, ma di uno strumento molto più avanzato, strutturato in un’ottica di vero e proprio risk management (gestione del rischio), che prevede una puntuale mappatura georeferenziata, unita a verifiche tecniche mirate sulla stabilità e sulla propensione al cedimento delle piante, con priorità alle aree sensibili.”

“A dimostrazione della concretezza del nostro operato, i lavori sono già in dirittura d’arrivo: ad oggi, infatti, oltre il 90% degli alberi che risultano essere comunali è già stato regolarmente censito, controllato dai professionisti incaricati e inserito in questo nuovo sistema di valutazione. A ciò si unisce l’azione concreta sul campo. Nell’ultimo anno, infatti, sono stati numerosi gli interventi di potatura mirata e di abbattimento di esemplari su strada diventati pericolosi. Si tratta, in gran parte, di alberature che nel recente passato non sono state evidentemente trattate in modo adeguato: pensiamo, ad esempio, ai danni devastanti causati dalla Toumeyella (la cocciniglia tartaruga).”

“Noi, al contrario, procediamo con i fatti: proprio la scorsa settimana, il 9 novembre, con gli interventi sui platani di via delle Ombrine, è iniziato un nuovo e vasto ciclo di potature che, nelle prossime settimane, vedrà coinvolte altre centinaia di alberature a Fiumicino e in tutto il territorio comunale. Siamo tutti consapevoli che, quando si ha a che fare con organismi vivi e di fronte a eventi atmosferici violenti, il “rischio zero” purtroppo non esiste e nessuna amministrazione può garantire, in senso assoluto, che non si verifichino mai cedimenti o imprevisti legati al maltempo.”

Conclude l’Assessore Costa, “Quello che però possiamo affermare con certezza è che stiamo facendo tutto ciò che andava fatto: l’Amministrazione sta agendo con programmazione e tempestività nell’ottica di ridurre al minimo il rischio per i cittadini, dotandosi di strumenti diagnostici moderni e intervenendo dove in passato si è preferito voltare la testa dall’altra parte.”