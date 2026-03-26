Forza Italia replica a Califano: “Polemiche strumentali, pensiamo ai cittadini”

Il gruppo consiliare respinge le accuse: “Nessuna confusione tra Governo e territorio, lavoriamo sui risultati e non sui social”

Dura replica del gruppo consiliare di Forza Italia Fiumicino alle dichiarazioni della consigliera Califano sul recente referendum. Gli esponenti della maggioranza respingono le critiche, accusando l’opposizione di alimentare “polemiche strumentali” e di confondere il piano nazionale con quello locale, ribadendo invece l’impegno dell’amministrazione nel lavorare “per i risultati e nell’interesse dei cittadini”.

“Spiace notare come la consigliera Califano preferisca alimentare polemiche strumentali piuttosto che guardare al bene dei cittadini. Confondere i piani del Governo nazionale con le dinamiche locali è un esercizio di stile che non incanta nessuno” lo dichiarano gli esponenti del gruppo consiliare Forza Italia Fiumicino.

“Noi come maggioranza e come gruppo consiliare di Forza Italia restiamo fedeli al mandato elettorale e al principio di garantismo a cui ci siamo sempre ispirati – sottolineano – non si chiedono passi indietro sulla base di teoremi o speculazioni, ma si lavora per i risultati”.

“La ‘serenità’ dell’amministrazione – aggiungono – è garantita dai fatti e non dai post, il più delle volte basati su teoremi e mistificazioni sui social dell’opposizione, volti più a fuorviare i cittadini che a rappresentare la realtà dei fatti”

“Invitiamo pertanto – rimarcano – la consigliera Califano a non interpretare arbitrariamente le vicende del Governo nazionale per scopi di parte visto che in passato sono intervenute condanne da parte della Corte dei Conti per consulenze pagate dall’amministrazione comunale tra il 2013 e il 2017 e nessuno si è dimesso”.

“Se ci sono critiche nel merito dei provvedimenti, siamo pronti al confronto; se si tratta solo di attacchi personali per cercare visibilità, preferiamo continuare a occuparci delle priorità di Fiumicino” concludono gli esponenti del gruppo consiliare Forza Italia Fiumicino