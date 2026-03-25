Fiumicino, il Pastificio Tassi premiato dalla CNA di Roma

Riconoscimento ai giovani artigiani Stefano e Daniele Tassi, esempio di qualità, tradizione e legame con il territorio

Un importante riconoscimento per il territorio di Fiumicino arriva dalla “Festa degli Artigiani” organizzata dalla CNA di Roma, in occasione della Festa di San Giuseppe Artigiano, presso il suggestivo Tempio di Vibia Sabina e Adriano.

Tra i protagonisti della giornata anche Stefano e Daniele Tassi, giovani artigiani alla guida del Pastificio Tassi, realtà locale che da anni rappresenta un punto di riferimento per la produzione di pasta fresca di qualità.

Un premio che celebra non solo il loro lavoro, ma anche l’impegno quotidiano portato avanti con passione da ben 18 anni, fianco a fianco, nel solco della tradizione familiare. Un percorso fatto di dedizione, attenzione alle materie prime e forte legame con il territorio.

Il Pastificio Tassi, con sede a Fiumicino, si distingue infatti per l’utilizzo di ingredienti selezionati: uova 100% italiane, semole di grano duro, ricotte provenienti da caseifici di fiducia e verdure di stagione locali. Una filosofia che punta sulla freschezza e sulla qualità, offrendo ogni giorno prodotti artigianali.

La premiazione si inserisce in un contesto più ampio che ha visto la CNA valorizzare il ruolo degli artigiani e delle piccole imprese, vere colonne portanti dell’economia locale e della vita sociale dei territori. L’edizione 2026 della Festa degli Artigiani si è confermata un appuntamento centrale per il mondo CNA, nato per celebrare il valore del “saper fare” e dei mestieri della tradizione, ma anche per guardare al futuro del settore.

All’evento erano presenti, tra gli altri, il Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti, il Segretario CNA Roma Giordano Rapaccioni, il Presidente CNA Roma Roberto Orlandi, il Presidente CNA Lazio Michelangelo Melchionno, la Vice Presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli e il Presidente Nazionale CNA Dario Costantini, insieme a rappresentanti del mondo della formazione e dell’università.

Un riconoscimento che rende orgogliosa tutta la comunità di Fiumicino e che conferma come passione, tradizione e qualità possano fare la differenza.

“Ce la mettiamo tutta”, raccontano con emozione Stefano e Daniele. E questo premio ne è la dimostrazione.