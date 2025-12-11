Caricamento...

Fiumicino al top per la raccolta differenziata, ma è polemica

Califano (Pd): “La giunta si prende meriti non suoi. Ora da Baccini ci si aspetta un abbassamento della tassa rifiuti”

 

 

Il primo posto di Fiumicino tra i Comuni Ricicloni accende il confronto sulla gestione dei rifiuti: un risultato celebrato dall’amministrazione, ma che per Michela Califano, consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, rappresenta tutt’altro che un merito della giunta Baccini.

 

“Immancabile arriva la medaglietta da appendersi. E naturalmente il merito è tutt’altro che dell’amministrazione Baccini. Il primo posto di Fiumicino nella classifica dei ‘Comuni Ricicloni’ di Legambiente è sì un risultato straordinario, ma anche questo ereditato. Come lo è, purtroppo per questo Comune, tutto ciò che oggi vediamo” dichiara Michela Califano.

 

“Un sistema quello della raccolta rifiuti – aggiunge – del quale ci si vanta senza però aver apportato alcuna innovazione sostanziale rispetto a quello adottato dalla precedente giunta che ha trasformato radicalmente la gestione dei rifiuti urbani. Fiumicino viene premiato da Legambiente non da oggi ma dal 2018. E viene premiata per la coraggiosa decisione, criticata allora da molti esponenti dell’attuale maggioranza, di estendere il sistema di raccolta porta a porta (PAP) spinta all’intero territorio comunale”.

 

 

“Una scelta che – rimarca – ha superato la fase di mera sperimentazione ereditata nel 2013 e mostrato la sua efficacia in un contesto logistico notoriamente complesso, che unisce vaste aree agricole, località costiere e case sparse”.

 

 

“Quello che ci si aspetta ora dal sindaco Baccini – sottolinea Califano – non è ritirare un premio o esultare per una percentuale che è più o meno la stessa rispetto a due anni e mezzo fa. La vera sfida è chiudere finalmente il ciclo dei rifiuti a livello locale. L’obiettivo ora non deve essere solo riciclare di più, ma rendersi autosufficienti nella gestione impiantistica, un passo fondamentale e necessario per abbassare concretamente ed efficacemente la TARI (Tassa sui Rifiuti)“.

 

 

“Non si vede alcun segno tangibile di programmazione in questa direzione. L’attuale Amministrazione continua a godere dei frutti del lavoro svolto in precedenza, dimostrando una preoccupante inerzia sugli obiettivi futuri che contano davvero per le tasche e l’ambiente dei residenti” conclude la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano

 

 

