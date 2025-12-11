Edificio scolastico Grassi: avviato il percorso per la messa in sicurezza

Seduta congiunta delle commissioni su richiesta dell’opposizione. Tecnici al lavoro per programmare gli interventi

In seguito alla richiesta urgente avanzata dai Capigruppo di opposizione, si è svolta oggi in modalità congiunta la commissione Lavori Pubblici e Scuole, con all’ordine del giorno la messa in sicurezza dell’edificio della Scuola G.B. Grassi di Via del Serbatoio.

“La caduta di intonaco dal cornicione dell’edificio ha reso necessario l’intervento immediato degli uffici, che hanno provveduto a interdire l’area del marciapiede interessata. A ciò si è aggiunta l’interdizione di un’altra via, concessa a un set cinematografico, con ulteriori disagi per la cittadinanza” lo dichiarano i Consiglieri di Opposizione di Fiumicino Barbara Bonanni (Sinistra Italiana – AVS), Pierpaola Meloni e Giuseppe Miccoli (Lista Civica Ezio)

“Ringraziamo – proseguono – i presidenti delle Commissioni per la sensibilità dimostrata e per aver accolto la nostra richiesta di convocazione urgente. Durante la seduta, i tecnici dell’area hanno riferito che i lavori di messa in sicurezza saranno programmati durante le vacanze natalizie, così da ridurre al minimo l’impatto sulle attività scolastiche. È inoltre prevista nei prossimi giorni un’interlocuzione tra gli uffici e i referenti scolastici, al fine di garantire ingressi e uscite in piena sicurezza per tutte le alunne e gli alunni”.

“Come consiglieri di opposizione continueremo a vigilare affinché gli interventi vengano realizzati nei tempi annunciati e con la massima attenzione alla tutela della comunità scolastica” concludono Barbara Bonanni, Pierpaola Meloni e Giuseppe Miccoli