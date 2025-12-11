Fiumicino premiata da Legambiente: Severini esalta un risultato “straordinario”

“Un riconoscimento che certifica l’impegno e la strategia portata avanti dall’amministrazione”
Fiumicino si conferma al vertice della sostenibilità nel Lazio, conquistando il Premio Comune Riciclone e posizionandosi prima tra i grandi Comuni della regione per la gestione dei rifiuti. Un riconoscimento che, anche nell’edizione 2025 dell’Ecoforum di Legambiente, certifica l’impegno e la strategia portata avanti dall’amministrazione.
“Un successo che premia gli sforzi dell’amministrazione e dei cittadini”, dichiara Roberto Severini, Presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino, sottolineando come il territorio abbia ormai assunto un ruolo di riferimento nella sostenibilità ambientale.
“È il frutto di una forte sinergia e di una comunione di intenti – spiega Severini – che ci permette di attestare un eccellente 78,9% di raccolta differenziata, un risultato straordinario viste anche le complessità fisiche delle nostre località. Vogliamo continuare a migliorare, dotandoci di nuovi strumenti che siano anche deterrenti contro quei pochi che ancora abbandonano rifiuti, infangando il lavoro della stragrande maggioranza”.
Il Presidente ringrazia poi tutta la squadra: “Un grazie all’area ambiente, agli uffici, all’assessore Stefano Costa, al presidente della commissione ambiente Mario Balletta e soprattutto ai cittadini, che con il loro impegno quotidiano contribuiscono a rendere questo territorio sempre più bello e vivibile”.