Fiumicino, via libera alla variazione di bilancio: parte il piano triennale per le opere pubbliche

Severini: “Dopo tre anni di gestione virtuosa sblocchiamo nuove risorse. L’obiettivo è dare risposte attese da anni e costruire un territorio più moderno e a misura di cittadino”

Con l’approvazione della variazione di bilancio da parte del Consiglio comunale prende ufficialmente il via il piano di rilancio del territorio di Fiumicino. Il provvedimento consentirà di liberare ulteriori risorse da destinare, nei prossimi tre anni, alla realizzazione di opere pubbliche e interventi sul territorio.

A sottolineare l’importanza del passaggio è il presidente del Consiglio comunale di Fiumicino, Roberto Severini, che ha presieduto la seduta dell’assemblea.

“Con l’approvazione della variazione di bilancio nel Consiglio comunale di ieri – dichiara Severini – diamo ufficialmente il via al piano di rilancio del nostro territorio”.

Secondo il presidente del Consiglio comunale, il risultato rappresenta il frutto di un percorso amministrativo portato avanti negli ultimi tre anni, durante i quali sono state accantonate risorse che ora potranno essere utilizzate per programmare nuovi interventi.

“Come avviene in una famiglia o in un’azienda ben amministrata – spiega Severini – anche in un ente locale importante come Fiumicino la buona gestione richiede metodo: prima si mettono da parte le risorse, poi si pianifica il futuro e infine si realizzano gli interventi. Dopo tre anni di amministrazione virtuosa, che ci hanno permesso di accantonare importanti fondi, abbiamo compiuto il passaggio fondamentale”.

Lo sblocco delle nuove risorse, nelle intenzioni dell’amministrazione, servirà a sostenere un articolato programma triennale di opere pubbliche, con l’obiettivo di intervenire su alcune delle esigenze che interessano il territorio comunale.

“Si tratta di un piano ambizioso – conclude Severini – che potrà dare finalmente risposte che questa città attende da anni. Un progetto organico e concreto per trasformare Fiumicino in un territorio a misura di cittadino e al passo con le sfide che il presente e il futuro ci pongono“.