Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 22 Ottobre 2025

Fiumicino, via libera al documento per gli ex Alitalia

Severini: “Un segnale di maturità politica e vicinanza ai lavoratori”

 

“Sono felice che il Consiglio Comunale di Fiumicino abbia recepito, all’unanimità, il documento di tutela occupazionale degli oltre 2mila ex dipendenti Alitalia. Un segnale di grande maturità politicalo dichiara Roberto Severini, Presidente Consiglio Comunale Città di Fiumicino.

 

“Un percorso di concertazione importante con tutti i gruppi consiliari e le organizzazioni sindacali – sottolinea – che attesta e cristallizza, oggi in maniera formale, la nostra posizione in merito alle problematiche delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti”.

 

 

“Seguiamo l’evolversi di questa crisi con profonda preoccupazione. Parliamo di oltre 1600 nostri concittadini. Facciamo nostre le loro richieste. E auspichiamo si possa arrivare a una soluzione che dia le giuste garanzie occupazionali” conclude Roberto Severini

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Alitalia Severini
