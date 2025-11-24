Fiumicino verso la rigenerazione urbana, De Pascali: “Un’occasione decisiva per il territorio”

La presidente della Commissione Urbanistica annuncia l’avanzamento della proposta in Consiglio comunale: “Procedure più snelle e sostegno concreto a famiglie e comunità”

Fiumicino accelera sul fronte della rigenerazione urbana. Nella seduta odierna della Commissione Urbanistica ed Edilizia, la presidente Francesca De Pascali ha illustrato i contenuti della legge regionale e le relative norme di esclusione, tracciando il percorso che porterà alla proposta di deliberazione attesa in Consiglio comunale. Un passaggio definito “proficuo e articolato”, che ha visto il coinvolgimento di dirigenti, commissari e rappresentanti politici di maggioranza e opposizione. L’obiettivo è chiaro: dotare il territorio di uno strumento in grado di semplificare procedure ancora troppo complesse e offrire nuove opportunità di sviluppo e sostegno alle famiglie.

“Oggi in commissione urbanistica ed edilizia abbiamo analizzato nel merito, la legge regionale sulla rigenerazione urbana le regole per l’esclusione dall’ottenimento dei provvedimenti che la legittimano. Una discussione molto proficua e articolata, insieme ai dirigenti comunali e ai commissari, attraverso la quale arrivare all’approvazione della proposta di deliberazione in consiglio comunale che sarà convocato dal Presidente Roberto Severini” dichiara Francesca De Pascali, Presidente Commissione Urbanistica ed Edilizia, consigliera comunale Forza Italia

“Si tratta di un provvedimento di grande portata – evidenzia – che avrà il merito di snellire procedure burocratiche oggi ancora tortuose e darà sicuramente un importante sostegno alle famiglie e al territorio. Ma che ha anche bisogno di una cornice legislativa e normativa che delimiti il suo raggio di azione. Anche e soprattutto in virtù delle peculiarità legate all’assetto del nostro comune”.

“Voglio ringraziare gli uffici e i colleghi consiglieri di maggioranza e opposizione per il grande lavoro di analisi e validità che continuerà anche nei prossimi mesi” conclude Francesca De Pascali