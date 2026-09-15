Fiumicino, trasporto disabili fermo al primo giorno di scuola: “Circa cinquanta studenti senza servizio”

Di Genesio Pagliuca e Petrillo attaccano l’Amministrazione: “Famiglie lasciate sole, il servizio dovrebbe partire il 21 settembre ma non ci sono ancora certezze. Il Comune trovi subito una soluzione alternativa”

“Il primo giorno di scuola parte nel peggiore dei modi per circa cinquanta studenti con disabilità del Comune di Fiumicino: il servizio di trasporto scolastico a loro dedicato non è partito e, secondo quanto comunicato, dovrebbe essere attivato soltanto il 21 settembre” lo dichiarano i consiglieri comunali di opposizione Ezio Di Genesio Pagliuca e Angelo Petrillo.

“Dopo settimane di rassicurazioni dell’Amministrazione – aggiungono – la realtà è che decine di famiglie sono state lasciate sole. Genitori costretti ad organizzarsi autonomamente, chiedere permessi di lavoro o coordinarsi tra loro per consentire ai propri figli di raggiungere la scuola”.

“Eppure le criticità legate al cambio delle modalità di gestione del trasporto degli studenti con disabilità erano state segnalate da tempo – evidenziano Di Genesio Pagliuca e Petrillo – Mesi fa avevamo chiesto che il Comune incontrasse preventivamente le famiglie e programmasse con loro percorsi, esigenze e modalità del servizio. Quell’incontro non è mai stato organizzato. Una mancanza di programmazione che oggi presenta il conto proprio alle famiglie“.

“Una situazione inaccettabile – rimarcano – soprattutto perché riguarda un servizio essenziale per studenti con disabilità e per i loro genitori. Negli anni passati il trasporto dedicato è sempre stato garantito fin dall’avvio delle lezioni, salvo ritardi limitati a pochi giorni in circostanze eccezionali. Oggi, invece, non soltanto il servizio non è partito, ma non esistono ancora certezze che dal 21 settembre possa essere assicurato regolarmente a tutti”.

“Avevamo già espresso forti preoccupazioni sulla nuova gestione del trasporto scolastico e sulle condizioni degli operatori e degli autisti – ribadiscono – Quanto sta accadendo conferma che quelle preoccupazioni erano fondate. Esistono anche soluzioni temporanee per evitare di lasciare le famiglie senza assistenza: altri enti, come Roma Capitale, hanno utilizzato servizi alternativi per affrontare i ritardi nell’avvio del trasporto”.

“Il Comune di Fiumicino deve intervenire immediatamente, chiarire tempi e modalità di attivazione del servizio e garantire una soluzione alternativa fino alla piena operatività. Non è accettabile che a pagare problemi organizzativi e gestionali siano ancora una volta gli studenti più fragili, le loro famiglie e i lavoratori del servizio. Siamo al loro fianco e chiediamo risposte e soluzioni immediate. Il diritto allo studio e alla mobilità degli studenti con disabilità non può essere subordinato ai ritardi dell’Amministrazione” concludono i consiglieri di opposizione Ezio Di Genesio Pagliuca e Angelo Petrillo