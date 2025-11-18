Fiumicino tra i 10 Comuni selezionati per i fondi regionali

Al Comune assegnati 400mila euro per valorizzare il patrimonio storico-culturale. Graux (FdI): “Risultato frutto del lavoro dell’assessore Ghera”

Una notizia di grande rilevanza per la tutela e la promozione del patrimonio laziale: il Comune di Fiumicino è stato selezionato tra i soli 10 Comuni che beneficeranno di un significativo finanziamento destinato alla valorizzazione dei beni storici e culturali di proprietà regionale.

“Al Comune di Fiumicino è stato assegnato un notevole contributo di 400mila euro, fondi cruciali che saranno impiegati per intervenire sul prezioso patrimonio storico-culturale presente sul territorio. Questo risultato non solo premia l’importanza dei siti presenti a Fiumicino ma rappresenta anche un’opportunità eccezionale per il rilancio culturale e turistico della zona. Questo importante traguardo è il risultato di una proficua sinergia istituzionale e dell’attenta gestione delle risorse. Un ringraziamento speciale va all’ottimo lavoro svolto dall’Assessore al Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio GHERA” dichiara il Responsabile della Federazione provinciale di Roma di Fratelli d’Italia Massimiliano Graux.

“L’Assessore Ghera – aggiunge – ha dimostrato un impegno encomiabile nel sostenere e promuovere iniziative volte a recuperare e rendere fruibili i tesori storici della Regione. La sua azione è stata determinante nell’assicurare che fondi significativi raggiungessero realtà come Fiumicino, garantendo la conservazione della nostra identità e storia”.

“La selezione di Fiumicino tra un numero così ristretto di Comuni sottolinea la qualità dei progetti presentati – evidenzia Graux – e la visione a lungo termine della Regione per la salvaguardia e la messa in rete del patrimonio demaniale”.

“Questo finanziamento – prosegue – non è un semplice stanziamento, ma la chiara espressione di una visione politica lungimirante che pone la tutela del Demanio Culturale al centro dell’azione di governo. Investire 400mila euro su Fiumicino significa riconoscere che il patrimonio storico non è solo memoria, ma un asset strategico fondamentale per la crescita economica e l’identità collettiva del Lazio”.

“Sotto la guida dell’Assessore Ghera, la Regione Lazio riafferma il suo solenne impegno a trasformare la ricchezza ereditata dal passato in opportunità concreta per il futuro. Attraverso operazioni come questa, si stabilisce un ponte indissolubile tra la conservazione della Res Publica e lo sviluppo territoriale, elevando la valorizzazione dei beni storici a pilastro della sovranità culturale della nostra Regione. Questo risultato è il tangibile esempio di una politica che onora la storia guardando risolutamente al progresso” conclude Massimiliano Graux