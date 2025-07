Fiumicino terra dei fuochi e delle menzogne, l’Opposizione all’attacco sull’ordinanza a tutela della salute pubblica

“I cittadini meritano maggiore rispetto, attenzione e soprattutto serietà e coerenza”

“Ennesima debacle del Sindaco Mario Baccini che mediante la ditta responsabile dell’isola ecologica di Via Corona Boreale aveva annunciato alla cittadinanza di stare relativamente tranquilli rispetto alla tossicità dell’aria. Nell’articolo della Paoletti Ecologia, relativo al vasto incendio di lunedì, si dichiara testualmente ‘non risultano coinvolti materiali pericolosi e sostanze tossiche, come confermato dai primi rilievi effettuati’ ” lo dichiarano i consiglieri dell’Opposizione di Fiumicino.

“Ebbene – aggiungono – la tanto paventata tranquillità proclamata dal Sindaco Baccini è stata totalmente ribaltata da una sua stessa ordinanza dove si parla di emergenza ambientale e sanitaria localizzata, tale da richiedere misure urgenti finalizzate alla tutela della salute della popolazione, del patrimonio ambientale e delle attività produttive”.

“Si enuncia, nella stessa – rimarcano – di rischi derivanti dall’inalazione dei fumi e gas tossici, di potenziali contaminazioni delle matrici alimentari e idriche e di limitazioni rispetto all’esposizione diretta di persone e animali all’aria, nel raggio di 3 km dall’isola ecologica. Tali disposizioni confermano quanto da noi già paventato mediante la richiesta immediata di controlli da parte dell’Arpa e da tutti gli enti competenti in materia di tutela ambientale”.

“Un atto che legittima le preoccupazioni dei residenti del Parco Leonardo – sottolineano – che per troppo tempo sono divenuti vittime incolpevoli di reiterati illeciti ambientali. Un documento che, invece, estranea totalmente tutti quei lavoratori di attività commerciali e aziendali che quotidianamente, per svariate ore, sono presenti nelle zone interessate dall’ordinanza, senza alcuna tutela”.

“La tranquillità, così come la sicurezza di tutti i cittadini, non può essere barattata con la ricerca di soluzioni semplici e immediate che poi si rilevano totalmente errate e discordanti con un’ordinanza sindacale dove si avverte, in forma coercitiva, che le violazioni alle disposizioni saranno sanzionate amministrativamente. I cittadini meritano maggiore rispetto, attenzione e soprattutto serietà e coerenza, tutte caratteristiche che questa amministrazione sembra stia perdendo tra fumo e vento” concludono i consiglieri dell’Opposizione