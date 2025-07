Fiumicino, TARI: Opposizione, “Oggi aumentano le tariffe, mentre per le riduzioni si vedrà”

“Invitiamo l’amministrazione ad attivarsi immediatamente per fornire risposte concrete”.

“In occasione del Consiglio comunale odierno, si è proceduto all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno in corso. La delibera proposta dalla maggioranza prevede tariffe formalmente invariate rispetto all’anno precedente.” Lo dichiarano i Gruppi di Opposizione.

“Tuttavia, nelle ultime settimane abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano aumenti nei bollettini TARI recapitati a domicilio. Si tratta di variazioni di pochi euro, ma ciò non toglie che si tratti di un’anomalia su cui, nonostante le richieste avanzate dai gruppi di opposizione in Commissione, non sono pervenute spiegazioni chiare e documentate. Solo oggi, durante la seduta consiliare e a fronte delle nostre pressanti richieste di chiarimento, l’assessore D’Intino ha comunicato che gli aumenti sarebbero dovuti alla previsione del cosiddetto Bonus Sociale: una misura pensata per destinare agevolazioni alle famiglie in difficoltà economica, finanziata con piccoli incrementi applicati alle tariffe degli altri utenti.”

“Ma ancora una volta – proseguono – rileviamo una grave assenza di programmazione: non solo i bonus non sono stati applicati ai destinatari, ma i cittadini con redditi svantaggiati si sono comunque visti recapitare bollettini con aumenti, senza ricevere alcun beneficio. Questa gestione approssimativa del sistema tariffario penalizza ingiustamente proprio le famiglie che il bonus avrebbe dovuto tutelare.”

“I gruppi di opposizione continueranno a chiedere chiarezza, trasparenza e rispetto nei confronti dei contribuenti. Invitiamo l’amministrazione ad attivarsi immediatamente per fornire risposte concrete, verificare eventuali disfunzioni e garantire l’applicazione effettiva delle agevolazioni previste.” Concludono i Gruppi di Opposizione.