Fiumicino, Severini: “Lunedì in Consiglio delibera sul decentramento amministrativo. Felici per passo in avanti”

Il consiglio Comunale si terrà lunedì 24 febbraio alle ore 8 con seconda convocazione alle ore 10 “Una città con più servizi. Più a misura di cittadino. Il decentramento amministrativo è stato uno dei punti forti del nostro programma elettorale. Lunedì potremmo avviare questo percorso.” Così in una nota, il presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino, Roberto Severini annunciando il consiglio comunale che si terrà lunedì 24 febbraio alle ore 8 con seconda convocazione alle ore 10. “Andrà infatti in votazione – prosegue – in consiglio comunale, la proposta di decentramento degli uffici e acquisizione a patrimonio comunale di uno stabile, in via Siliqua ad Aranova, che ospiterà un distaccamento della Polizia Locale, gli uffici anagrafici e della Fiumicino Tributi ed eventualmente anche altri servizi. Significa più sicurezza e un’amministrazione più vicina alle esigenze di tutti i cittadini, anche a quelli che abitano nel nord del Comune”. In discussione oltre alla proposta di deliberazione sul decentramento amministrativo ci saranno anche Proposte di deliberazione: Prop.n.70/2025 – Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.Lgs 267/2000. Ordini del giorno: Prot.n.33057/2025 – Sostegno alla sperimentazione del voto elettronico per persone con disabilità e gravi patologie. Mozioni: Prot.n. 199650/2024 – Mozione su pianificazione impianti fer.

Prot.n. 12758/2025 – costituzione commissione ai sensi dell’art.39 del regolamento.

Prot.n. 17137/2025 – Mozione rette asilo nido.

Prot.n.258836/2025 – Intitolazione parco archeologico di Ostia Antica, Fiumicino e porto.

Prot.n.28798/2025 – Centro Anziani Catalani.

Prot.n.28474/2025 – Assegnazione area in comodato gratuito alla confraternita di Misericordia città di Fiumicino.

Prot.n. 28470/2025 – Contributo affitti.

Prot.n.30607/2025 – Adeguamenti contrattuali Oepac (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione).

Prot.n.33012/2025 – Problematiche relative ai contenuti per abiti usati – richiesta di rimozione, ricollocazione e studio di soluzioni alternative.