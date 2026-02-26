Caricamento...

giovedì, 26 Febbraio 2026

Fiumicino, salvate (salviamo) Piazzale Molinari (ex piazzale Mediterraneo) dall’inciviltà!

A una settimana dalla pulizia sono già comparsi nuovi rifiuti

 

Salvate (salviamo) Piazzale Molinari (ex piazzale Mediterraneo) dall’inciviltà!! Solo una settimana fa l’area era stata ripulita dall’amministrazione dai cumuli di rifiuti che avevano deturpato il decoro e l’immagine della zona. Ora è già nuovamente ridotta a una pattumiera a cielo aperto, anzi a un porcile per effetto della maleducazione di chi lo frequenta, giovani, giovanissimi o adulti che siano: cumuli di lattine, bottiglie di vetro, cartoni di pizza, resti di fast food, ecc.

 

 

È necessario che vengano presi provvedimenti di controllo, azioni educative e di prevenzione e, se necessario, anche di pesante sanzionamento per arginare questi comportamenti che, negli ultimissimi anni, hanno preso una crescente piega negativa e indecorosa senza ritorno. Piazzale Molinari è un esempio, ma se ne possono fare altri in città. E la situazione, con l’arrivo della primavera e dell’estate, con la maggiore frequentazione, non può che peggiorare. Altrimenti a nulla possono valere gli sforzi di pulizia, che comunque devono essere puntuali, o futuri interventi di valorizzazione dell’area.

 

 

Il piazzale, ufficialmente consegnato dall’Autorità Portuale lo scorso 9 dicembre al Comune di Fiumicino, verte su uno spazio complessivo di oltre 7 mila metri quadri, comprendente anche i locali dell’ex Stazione Marittima (235 metri quadri), che potrebbe ospitare, a detta recente del sindaco Mario Baccini, un Centro di aggregazione giovanile, e il relativo spazio esterno di 110 metri quadri: è uno dei punti più frequentati del territorio, meta di passeggiate di residenti e visitatori, soprattutto nei fine settimana. È dovere di tutti preservare l’area, ma si tratta ormai quasi di un “salvataggio” dall’inciviltà imperante.

 

 

 

Cronaca

