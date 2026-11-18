Fiumicino, Progetto Civico Italia: “No al porto crocieristico, restituire gli spazi alla città”

In vista del Consiglio straordinario del 1° dicembre, chiesti chiarezza sul progetto, accessi pubblici al litorale e tempi certi per il recupero dei bilancioni

“In una fase storica in cui dovrebbero essere prioritarie la tutela dell’ambiente, la valorizzazione del patrimonio naturale, la salute e la qualità della vita dei cittadini, Fiumicino continua a puntare su opere fortemente impattanti, che comportano rischi, disagi e possibili danni irreversibili, a fronte di benefici per il territorio ancora poco chiari e verificabili. Il rischio è che la città si trasformi in un semplice punto di transito da e verso Roma.” Lo dichiara in un comunicato stampa il Progetto Civico Italia Fiumicino.

“Il clima politico cittadino, segnato dalla mancanza di confronto e condivisione, evidenzia una profonda frattura sulla visione futura della città. In questo contesto, lo sgombero dei bilancioni ha suscitato forte preoccupazione, portando oltre 600 persone a manifestare in difesa degli spazi storici e naturali di Fiumicino. Per queste ragioni – prosegue – al Consiglio comunale straordinario del 1° dicembre chiederemo all’amministrazione di chiarire lo stato del progetto del porto crocieristico e di indicare quali iniziative concrete il Sindaco intenda adottare, come annunciato, per il recupero dei bilancioni e la riapertura alla città delle aree del litorale interessate dagli interventi di messa in sicurezza.”

“Il progetto è attualmente fermo in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato, previsto per febbraio 2027. Il 3 luglio 2026, infatti, il TAR del Lazio ha annullato il decreto di Valutazione di impatto ambientale (VIA) favorevole con prescrizioni, emanato dal Ministero dell’Ambiente nel novembre 2025 a seguito dell’istanza presentata dal Comune di Fiumicino nel 2023. Contro la sentenza hanno presentato appello il Comune e i ministeri. Una questione che supera i confini cittadini e arriva sui tavoli nazionali non può essere affrontata con approssimazione, scarsa chiarezza e poca trasparenza.”

“Il pronunciamento atteso riguarda la valutazione ambientale, ma la disponibilità delle aree resta una questione che interessa direttamente la città. Occorre quindi verificare gli atti della concessione demaniale e individuare gli spazi che possono essere restituiti alla collettività. Per questo chiediamo che il Comune porti in aula la planimetria della concessione, l’elenco delle autorizzazioni già rilasciate e di quelle ancora necessarie, le date e il contenuto dei provvedimenti adottati, oltre al quadro dei lavori eseguiti o programmati.”

“È necessario chiarire dove ricadano i sette bilancioni sgomberati il 12 novembre, quali accessi al litorale possano essere garantiti e su quali aree il Comune abbia titolo per intervenire. Il Sindaco ha annunciato che i bilancioni saranno recuperati e restituiti alla città. Chiediamo che al Consiglio straordinario quell’impegno si traduca in atti concreti, risorse e tempi certi, per garantire gli accessi pubblici e destinare gli spazi ad attività legate alla memoria del luogo, alla cultura e alla vita associativa.” Conclude il Progetto Civico Italia Fiumicino.