Fiumicino nel caos, Califano: “Un weekend da incubo”

“Ma che potesse andare così il primo vero test estivo era abbastanza chiaro”

“Parcheggi selvaggi, rifiuti abbandonati, caos e disagi a non finire. E nessuno a coordinare. Il weekend di Fiumicino è stato da incubo” lo dichiara la segretaria del Pd di Fiumicino e consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano

“Ma che potesse andare così il primo vero test estivo era abbastanza chiaro – rimarca – In un anno non si è riusciti a mettere mano agli errori che fin qui si sono via via accumulati a causa del totale disinteresse e della totale mancanza di volontà di questa amministrazione”.

“Eppure non ci vorrebbe molto – sottolinea – basterebbe tagliare i lauti stipendi che vengono mensilmente erogati alle figure apicali di questo Comune, al direttore generale e ai noti consulenti e reinvestire parte di quel denaro per assumere personale che possa davvero e realmente gestire la macchina amministrativa come si deve. Un miraggio, si sa” conclude Michela Califano