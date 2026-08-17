Fiumicino, la Lega con Baccini. Calandra: “Sì alla ricandidatura nel 2028”

Il capogruppo della Lega conferma il pieno sostegno al sindaco: “Serve continuità per portare avanti progetti e opere. La maggioranza è granitica”

La Lega di Fiumicino conferma piena fiducia nel sindaco Mario Baccini e sostiene la sua ricandidatura alle elezioni comunali del 2028.

A ribadire con forza la posizione del partito è Stefano Calandra, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, che guarda alla prosecuzione dell’esperienza amministrativa come una scelta nel segno della continuità.

“La Lega di Fiumicino è entusiasta della scelta fatta dal sindaco Mario Baccini per quanto concerne la sua candidatura alle comunali del 2028 – dichiara Calandra – Un’azione saggia che darà continuità ai progetti ed alle opere che sono e saranno in cantiere”.

Calandra sottolinea quindi la solidità della maggioranza e il lavoro svolto dal sindaco in questi anni: “È doveroso riconoscere a Mario Baccini il fatto di aver tenuto granitica la maggioranza, oggi come mai”.

Per il capogruppo della Lega, la ricandidatura rappresenta dunque un passaggio naturale per proseguire il percorso amministrativo intrapreso: “Fiumicino ha bisogno di continuità, di una guida stabile e di una maggioranza che sappia portare avanti gli impegni presi con i cittadini. La Lega sarà al fianco del sindaco in questo percorso”.

Una presa di posizione netta quella di Stefano Calandra, che conferma così il sostegno della Lega alla candidatura di Baccini per un secondo mandato e rafforza l’immagine di una maggioranza intenzionata a presentarsi compatta all’appuntamento elettorale del 2028.