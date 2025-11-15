Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 15 Novembre 2025

Fiumicino, il PD replica a FdI sulla sicurezza: “Servono scelte concrete, non rassicurazioni”

Dopo la rapina alla Bper, Di Genesio Pagliuca critica la maggioranza: “Dire che va tutto bene è paradossale”

 

La recente rapina alla filiale Bper di via del Canale ha riacceso i riflettori sul tema, sempre più sentito, della sicurezza a Fiumicino. Un episodio che ha immediatamente innescato il confronto politico, con il Capogruppo PD Ezio Di Genesio Pagliuca che interviene per replicare con toni decisi alle dichiarazioni del Capogruppo di Fratelli d’Italia, Agostino Prete.

 

“È davvero paradossale sentir dire dal Capogruppo di Fratelli d’Italia, Agostino Prete, che sul fronte sicurezza a Fiumicino ‘tutto va bene‘, quando la realtà racconta tutt’altro. I fatti purtroppo parlano chiaro: furti, rapine, incendi, aggressioni. Episodi che i cittadini conoscono bene e che non possono essere nascosti sotto il tappeto con la solita retorica rassicurante” dichiara il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

 

 

“Ed è un’arrampicata sugli specchi ancor più evidente – ribadisce – se pensiamo che certe lezioni arrivano proprio da quella maggioranza che, in campagna elettorale, arrivò perfino a evocare presunti tentativi di rapimento di minori pur di attaccare la precedente amministrazione. Oggi, invece, gli stessi minimizzano tutto: una sorprendente ‘limited edition’ della coerenza politica”.

 

“Per quanto ci riguarda, non lanciamo allarmi – specifica – descriviamo ciò che accade e proponiamo ciò che servirebbe davvero. Lo facciamo perché la sicurezza non si difende con gli slogan, né con le pacche sulle spalle, ma con scelte concrete. E allora chiedo al consigliere Prete: è a conoscenza del fatto che l’amministrazione ha previsto di assumere soltanto pochissime unità nella Polizia Locale nei prossimi anni? Questa sarebbe la risposta strutturale che la città aspetta?”.

 

“Se davvero vogliamo il bene di Fiumicino, si inizi ad affrontare i problemi senza negarli. La sicurezza è una cosa seria e merita serietà, non rassicurazioni di facciata” conclude il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Di Genesio Pagliuca prete sicurezza
Articoli correlati
Cronaca

A Maccarese apre il nuovo Sportello AGEA a supporto del settore agricolo

sabato, 15 Novembre 2025
Politica

Fiumicino, il PD replica a FdI sulla sicurezza: "Servono scelte concrete, non rassicurazioni"

sabato, 15 Novembre 2025
Cronaca

Califano “Inaccettabili le dichiarazioni di Latrofa sul porto crocieristico”

venerdì, 14 Novembre 2025
Politica

Fiumicino: polemica sul circo con animali in città

venerdì, 14 Novembre 2025
Salute & benessere

Vitiligine: tra autoimmunità e speranze di cura

venerdì, 14 Novembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
Web Agency Roma, dal 2001 realizziamo siti web e diamo visibilità alle aziende con la SEO
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Centro Studi GoPrinz
Parco da Vinci
Parco da Vinci
Parco da Vinci
Parco da Vinci