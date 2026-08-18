Fiumicino, il Pd incalza FdI: “Nel 2028 sosterrete ancora Baccini? Dite sì o no”

Il gruppo Pd Fiumicino chiede a Fratelli d’Italia di fare chiarezza sulla ricandidatura del sindaco e attaccano la maggioranza anche sui risultati amministrativi: “Molti problemi della città restano ancora aperti”

Si alza il livello dello scontro politico a Fiumicino in vista delle prossime scadenze elettorali. Dopo la presa di posizione di Fratelli d’Italia a sostegno dell’amministrazione, il gruppo consiliare del Partito Democratico rilancia e porta il confronto direttamente sul futuro di Mario Baccini. La domanda rivolta agli alleati del sindaco è netta: FdI è pronto a confermarlo fin da ora come candidato del centrodestra alle comunali del 2028? Per il Pd, dietro le dichiarazioni di compattezza della maggioranza resta infatti ancora senza risposta proprio il nodo politico principale.

“Fratelli d’Italia ‘serra i ranghi’ attorno a Mario Baccini, attacca l’opposizione, rivendica risultati straordinari e ci invita persino a occuparci del nostro futuro politico. Tutto molto interessante. Peccato che, dopo tante parole, manchi proprio la risposta alla domanda più semplice e politicamente più rilevante” lo dichiara il Gruppo PD Fiumicino.

“Il sindaco Baccini – prosegue – ha parlato pubblicamente della sua ricandidatura e del suo futuro politico. Lo ha fatto anche attraverso interviste sulla stampa nazionale. E allora chiediamo a Fratelli d’Italia una cosa molto semplice: sosterrete Mario Baccini come candidato sindaco del centrodestra alle elezioni del 2028? Sì o no?”

“Perché – aggiunge – nella lunga presa di posizione di FdI si parla di ‘progetto’, di ‘visione’, di ‘sostegno’ e di ‘continuità’, ma non si legge da nessuna parte una dichiarazione chiara sulla candidatura di Baccini nel 2028. Eppure dovrebbe essere la cosa più naturale del mondo, soprattutto per chi sostiene che non ci siano problemi, fratture o discussioni dentro la maggioranza”.

“Se la coalizione è davvero così solida, se il progetto è davvero così condiviso e se il bilancio di questi anni è davvero quello che FdI racconta, non dovrebbe esserci alcuna difficoltà a dire oggi, senza girarci intorno, che Baccini sarà il loro candidato sindaco nel 2028” rimarca il Gruppo PD Fiumicino.

“Quanto ai risultati, sarebbe utile ricordare che un’amministrazione si giudica dai problemi risolti e non dai comunicati stampa – evidenzia il Gruppo – I cittadini hanno ancora a che fare con emergenze idriche, rifiuti, manutenzione, emergenza del patrimonio arboreo, peraltro denunciato proprio da esponenti FdI, servizi che non funzionano e questioni aperte che questa amministrazione del candidato sindaco Mario Baccini continua a rinviare o a raccontare come già risolte. La propaganda può raccontare una città diversa, ma poi ci sono i servizi e la vita quotidiana delle persone a fotografare la realtà”.

“Quanto all’invito rivolto all’opposizione a occuparsi del proprio futuro, tranquillizziamo Fratelli d’Italia: ci stiamo occupando proprio di quello. Ed è proprio per questo che continueremo a fare opposizione, senza isterismi ma anche senza farci dettare l’agenda da chi, invece di rispondere alle domande, preferisce attaccare chi le pone. Perciò torniamo alla domanda iniziale, che è semplice e alla quale ancora non abbiamo sentito risposta: Fratelli d’Italia conferma oggi, senza formule generiche e senza girarci intorno, che nel 2028 sosterrà Mario Baccini candidato sindaco di Fiumicino? Una risposta chiara sarebbe molto più utile di tante pagine di comunicato” conclude il Gruppo PD Fiumicino