Fiumicino, i conti tornano: bilancio promosso a pieni voti

Severini: “Comune solido e virtuoso, ora possiamo programmare grandi progetti per il territorio”

“I conti del Comune di Fiumicino e delle aziende partecipate godono di ottima salute. Questo significa che i soldi dei cittadini, dei contribuenti, di tutti noi, sono stati gestiti in maniera oculata e corretta, sotto tutti i punti di vista, contabile e legislativa” lo dichiara Roberto Severini, Presidente Consiglio Comunale Città di Fiumicino.

“Il bilancio consolidato, approvato ieri – aggiunge – ci restituisce l’immagine di un Comune solido, che cammina con le proprie gambe e che da oggi può programmare con serenità il proprio futuro”.

“Grazie al lavoro dell’amministrazione comunale, delle commissioni consiliari e degli uffici abbiamo tracciato un percorso che siamo sicuri darà risultati importanti e finalmente a questo territorio l’opportunità di fare definitivamente quel salto di qualità che merita” ha concluso Roberto Severini