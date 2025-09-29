Fiumicino, dopo 20 anni affrontata la questione delle concessioni demaniali abitative

Catini: “Un cambio di passo storico, massima attenzione al futuro delle famiglie coinvolte”

“Per la prima volta dopo oltre vent’anni, si affronta con serietà e concretezza la delicata questione delle concessioni sul demanio marittimo a uso abitativo. Si tratta di un problema complesso, stratificato nel tempo, che fino ad oggi era rimasto senza risposte adeguate. La nostra amministrazione ha scelto di non voltarsi dall’altra parte e di mettere in campo strumenti concreti per arrivare a soluzioni chiare e sostenibili” lo ha dichiarato Massimiliano Catini, Delegato al Demanio Marittimo del Comune di Fiumicino, a margine dell’approvazione della delibera che introduce nuove disposizioni sulle concessioni demaniali abitative.

“Per la prima volta è stato aperto un tavolo tecnico di confronto con le categorie interessate e con i cittadini – prosegue Catini – Un fatto storico, mai accaduto prima, che segna un cambio di passo nella gestione del rapporto tra istituzioni e territorio. Il confronto diretto e costante con le associazioni e con i titolari delle concessioni ci consente di avere un monitoraggio continuo della situazione e di adattare le scelte amministrative ai reali bisogni delle persone”.

“Ringrazio gli uffici comunali – aggiunge – che, a seguito del trasferimento delle competenze, hanno svolto un lavoro prezioso, minuzioso e attento, riprendendo le pratiche una ad una per verificare singolarmente ogni situazione. Un’attività di analisi dettagliata, che ha permesso di fare finalmente chiarezza dopo anni di incertezza normativa e amministrativa“.

“Siamo consapevoli che si tratta di un tema sensibile, che tocca da vicino la vita di molte famiglie. Per questo motivo la nostra attenzione resterà alta anche nei prossimi mesi. In gioco c’è il futuro di tante persone, e noi intendiamo tutelarlo con serietà e responsabilità” conclude Massimiliano Catini