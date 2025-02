Fiumicino, decentramento amministrativo. De Pascali “giornata storica, da opposizione polemiche sterili”

La parte più a nord del Comune avrà finalmente un distaccamento della polizia locale, uffici anagrafe e tributi, tutti in un’unica sede

Oggi è una giornata storica per tutti noi che abbiamo sempre creduto nel decentramento amministrativo. La parte più a nord del Comune avrà finalmente un distaccamento della polizia locale, uffici anagrafe e tributi, tutti in un’unica sede.” Lo dichiara in una nota la consigliera comunale Francesca De Pascali, della lista civica ‘Crescere Insieme’.

“Questo – prosegue – significa non dover più percorrere 50 chilometri per pratiche burocratiche semplici, maggiore sicurezza sulle nostre strade, servizi più efficienti e una semplificazione amministrativa per i cittadini. È un punto fondamentale del programma ‘Crescere Insieme’ che, grazie all’operato del sindaco Mario Baccini e del Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, siamo riusciti a realizzare.”

“Peccato che, in un giorno così importante per Fiumicino Comune, in cui stiamo dando seguito al progetto di un ‘territorio a misura di cittadino’, l’opposizione provi a screditare un grande risultato, sul quale va ricordato che aveva sempre fallito, facendo, a mio parere, una brutta figura. Anche in Consiglio Comunale sembrava che avessimo spiegato tutto per bene e di essere stati abbastanza chiari. Per quanto riguarda l’acquisizione dell’immobile dove saranno ospitati gli uffici comunali, ci sono tutti i pareri positivi richiesti dalla legge. Senza questi, non avremmo potuto procedere. Non solo l’operato è ineccepibile, ma anche il prezzo di acquisto rientra pienamente nei valori di mercato della zona. Tutto è stato fatto in maniera trasparente.”

“Ma poi, da quale campana parlano? Vogliamo davvero fare l’elenco delle operazioni poco chiare degli ultimi 10 anni? La verità è un’altra: a loro del decentramento amministrativo non è mai importato nulla. Del nord del Comune non è mai importato nulla. Continuare a parlare di Palidoro, una sede che non ha nemmeno una sala d’attesa interna, dove i cittadini devono attendere il proprio turno all’esterno, senza spazi adeguati e sotto le intemperie, lo dimostra. Ma dove avremmo potuto mettere la polizia locale? Dove gli uffici Tributi, se non ci sono stanze? Perché avremmo dovuto frammentare i servizi, quando possiamo facilitare i cittadini aprendo una sede comunale distaccata ad Aranova, che ricordo essere la terza località del Comune, dopo Isola Sacra e Fiumicino? Se credono davvero in ciò che dicono, vengano ad Aranova, vengano a spiegarlo a noi residenti del nord. Li aspettiamo, non vediamo l’ora.” Conclude la consigliera De Pascali.