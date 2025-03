Fiumicino, costituito il Comitato promotore per i 5 SI al referendum

I cittadini saranno chiamati a votare il prossimo 8 e 9 giugno

di Dario Nottola

Anche a Fiumicino si è costituito, presso i locali dello Spi Cgil di via delle Orate, il Comitato promotore a favore dei 5 SI ai referendum per i quali i cittadini italiani saranno chiamati a votare il prossimo 8 e 9 giugno.

A far nascere il comitato referendario sono stati i rappresentanti di Cgil Roma centro ovest e Spi Cgil Lega, Unione Inquilini, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Partito democratico, lista civica per Fiumicino, Partito Socialista Italiano, Auser e Comitato Saifo.

“Si tratta di un voto importante perché sono delle proposte concrete e con un voto per il si, cambieremo la legge che è sbagliata. Quindi è un voto che vale molto di più di un tradizionale referendum”, viene sottolineato dal Comitato Promotore.

Diversi i 5 argomenti su cui i cittadini saranno chiamati a scegliere:

– 1 Stop ai licenziamenti illegittimi;

– 2 più tutele per i lavoratori delle piccole imprese;

– 3 più sicurezza sul lavoro;

– 4 riduzione del lavoro precario;

– 5 più integrazione con la cittadinanza italiana.

“Il 25 marzo, alle 18.30, presso l’hotel Tiber, in via Torre Clementina 276, a Fiumicino, è in programma la prima iniziativa pubblica e presentazione del comitato promotore, dei suoi aderenti e del programma di azione e comunicazione”, conclude il Comitato