Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 3 Novembre 2025

Fiumicino, cordoglio per il consigliere comunale Angelo Petrillo per la scomparsa del padre

I consiglieri della Lista Civica Ezio esprimono vicinanza al loro capogruppo con un messaggio di affetto e partecipazione.

È scomparso il padre del consigliere comunale Angelo Petrillo, capogruppo della Lista Civica Ezio. La notizia ha suscitato profonda commozione tra i colleghi di lista, che hanno voluto esprimere pubblicamente la loro vicinanza.

In un messaggio firmato dai consiglieri Paola Meloni e Giuseppe Miccoli, a nome dell’intero gruppo consiliare, si legge:“A nome del gruppo consiliare e dell’intera Lista Civica, ci stringiamo al nostro capogruppo e amico Angelo Petrillo per la scomparsa dell’amato papà. Angelo gli è stato accanto instancabilmente sempre, non lo ha lasciato un attimo soprattutto in questo periodo più critico in cui tutto l’affetto e l’amore possibili sono l’unica ricchezza con cui partire per l’ultimo viaggio.Ad Angelo e a tutta la sua famiglia il nostro abbraccio commosso e grato anche dell’esempio che ha dato, esempio da cui traspare il valore trasmesso dal suo caro papà e dalla sua famiglia.”

