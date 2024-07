Fiumicino: convocato il consiglio comunale per lunedì 29 luglio

Appuntamento alle ore 9, in prima convocazione, nell’Aula consiliare

Lunedì 29 luglio, presso l’Aula consiliare del Comune di Fiumicino, si terrà il consiglio Comunale, alle ore 9 in prima convocazione ed alle ore 11 in seconda convocazione, in sessione ordinaria, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Proposte di deliberazione

– N. 175/2024 Manovra di salvaguardia degli equilibri di bilancio, assestamento generale del bilancio di previsione 2024/26 e aggiornamento allegati al bilancio 2024/26;

– N. 165 Ratifica delibera DGC 101 e DGC 102;

– N. 49/2024 Riconoscimento debiti fuori bilancio.