Fiumicino, convocata per oggi la Commissione urgente dopo i “disagi” della movida sul litorale

Meloni “solo con il contributo comune di tutte le forze in campo si può pervenire ad una soluzione che rappresenti il giusto compromesso tra l’esigenza di divertimento dei più giovani e il rispetto delle normative vigenti in termini di sicurezza a tutto tondo”

di Dario Nottola

È stata convocata per oggi, alle 15, la Commissione II urgente legata ai “disagi” ed ai conseguenti divieti dettati dalla movida sulla costa di Fregene, Maccarese e Passoscuro nei giorni scorsi. Lo rende noto la consigliera della Lista Civica Ezio, Paola Meloni, che ne aveva chiesto la convocazione.

“Prendiamo atto con soddisfazione e ottimismo del fatto che la commissione II urgente richiesta dall’opposizione è stata convocata con invito al sindaco, alla polizia locale e agli assessorati coinvolti – spiega Meloni – Per quanto sarebbe stato importante convocarla congiunta anche con Turismo e lavori pubblici, coinvolgendo così tutti i commissari delle commissioni in oggetto, lo consideriamo comunque un punto di partenza che dovrà necessariamente portare (entro i 30 giorni della chiusura) ad un documento comune che fissi i punti cardine della gestione degli eventi e manifestazioni estive sul territorio per questa e le prossime stagioni”.

“Solo con il contributo comune di tutte le forze in campo si può pervenire ad una soluzione che rappresenti il giusto compromesso tra l’esigenza di divertimento dei più giovani e il rispetto delle normative vigenti in termini di sicurezza a tutto tondo, atte a tutelare al contempo la serenità dei residenti e delle altre realtà produttive del nostro territorio. Avevamo chiesto di estendere l’invito anche ad una rappresentanza degli operatori che possono fornire un contributo prezioso o comunque fare osservazioni sulla base dell’esperienza, ma dal momento che non c’è stato un invito formale, ci auguriamo che vogliano comunque presenziare come auditori ai lavori”, conclude.