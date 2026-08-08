Fiumicino, concessioni demaniali marittime a uso abitativo, approvata dalla Giunta la delibera

Catini: “Una scelta di responsabilità per tutelare l’Ente e scongiurare il rischio di danno erariale”

La Giunta comunale di Fiumicino ha approvato la delibera di indirizzo che dà attuazione all’Ordine del Giorno, votato dal Consiglio comunale, in materia di concessioni demaniali marittime ad uso abitativo.

La delibera prevede, nelle more della piena definizione del quadro normativo di riferimento, la sospensione degli indennizzi, con l’obiettivo di tutelare l’Ente e scongiurare possibili conseguenze sotto il profilo del danno erariale.

“È un impegno importante preso con la città, ma che assume un rilievo nazionale – dichiara il delegato al Demanio marittimo, Massimiliano Catini – Abbiamo scelto di dare attuazione a quanto deliberato dal Consiglio comunale, prevedendo la sospensione degli indennizzi nel frattempo che venga chiarito il quadro normativo. È una scelta di responsabilità, che consente di tutelare il Comune e di evitare che l’Ente possa incorrere in un danno erariale”.

“Questa Amministrazione è stata la prima ad affrontare il problema delle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo, e lo ha fatto ancora prima di assumere la responsabilità di governo della città – sottolinea Catini – Avevamo già scelto di prendere posizione e di lavorare su una questione che riguarda direttamente tante famiglie e che per troppo tempo è rimasta senza risposte adeguate. Abbiamo trasformato quell’impegno in atti concreti, portando il tema all’attenzione del Consiglio comunale e arrivando oggi all’approvazione della delibera di indirizzo”.

“È la dimostrazione di una scelta politica precisa: non limitarci a denunciare una criticità, ma affrontarla e assumercene la responsabilità. Fiumicino ha avuto il coraggio di aprire per prima questa discussione con il Governo Cetnrale e continueremo a lavorare affinché venga finalmente individuata una soluzione equilibrata e nel rispetto della legge.” conclude il delegato al Demanio marittimo