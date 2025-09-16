Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 16 Settembre 2025

Fiumicino, Califano: “Flop sulla super tariffa taxi”

Il Pd attacca la giunta Baccini: “Approssimazione e confusione, la città è alla deriva”

 

“La verità è una: non sanno amministrare. La figuraccia della super tariffa taxi approvata in fretta e furia per poi essere, ancora più in fretta, sospesa per non aver rispettato i pareri dell’Autorità di Regolamentazione dei Trasporti, che pure avevano da giugno, dimostra l’approssimazione con la quale il sindaco Baccini, la sua giunta e la sua maggioranza pensano di potersi occupare di un territorio complesso e importante come Fiumicino” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

 

“Tutto è alla ‘volemose bene’. L’annuncio della super tassa e il rapido ‘dietrofront’ sono un danno per i nostri tassisti e per gli utenti. Una confusione che rischia di acuire una situazione già piuttosto complicata. Non ci si improvvisa amministratori. E i pessimi risultati sono sotto gli occhi di tutti. La città è in balìa di se stessa. Alla deriva. Una nave senza vele e senza comandi” conclude Califano

 

  

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Califano Taxi
Articoli correlati
Politica

Fiumicino, Califano: "Flop sulla super tariffa taxi"

martedì, 16 Settembre 2025
Politica

La meritocrazia come fondamento della società

martedì, 16 Settembre 2025
Cronaca

Taxi Fiumicino: “Tariffe ferme dal 2007, ora serve giustizia”

martedì, 16 Settembre 2025
Attualità

Il 21 settembre "One for Liburna": una serata di musica e solidarietà

lunedì, 15 Settembre 2025
Politica

Sicurezza Parco Leonardo: i cittadini chiedono un presidio fisso delle forze dell'ordine

lunedì, 15 Settembre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz