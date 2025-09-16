Fiumicino, Califano: “Flop sulla super tariffa taxi”

Il Pd attacca la giunta Baccini: “Approssimazione e confusione, la città è alla deriva”

“La verità è una: non sanno amministrare. La figuraccia della super tariffa taxi approvata in fretta e furia per poi essere, ancora più in fretta, sospesa per non aver rispettato i pareri dell’Autorità di Regolamentazione dei Trasporti, che pure avevano da giugno, dimostra l’approssimazione con la quale il sindaco Baccini, la sua giunta e la sua maggioranza pensano di potersi occupare di un territorio complesso e importante come Fiumicino” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“Tutto è alla ‘volemose bene’. L’annuncio della super tassa e il rapido ‘dietrofront’ sono un danno per i nostri tassisti e per gli utenti. Una confusione che rischia di acuire una situazione già piuttosto complicata. Non ci si improvvisa amministratori. E i pessimi risultati sono sotto gli occhi di tutti. La città è in balìa di se stessa. Alla deriva. Una nave senza vele e senza comandi” conclude Califano