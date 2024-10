Fiumicino, Califano: “Dall’Amministrazione comunale lo svilimento del ruolo donna”

“Un evento che doveva celebrare i valori dell’Unione Europea si è trasformato in una becera celebrazione di cultura machista”

“L’attuale amministrazione comunale di Fiumicino non riesce proprio a non dare sfoggio del suo cattivo gusto. Quello che viene riportato oggi da un quotidiano nazionale sull’inaugurazione della piazza ‘Unione Europea’ avvenuta sabato scorso è increscioso e svilisce ancora una volta il ruolo della donna” Lo ha dichiarato oggi, durante il consiglio regionale del Lazio, la consigliera regionale del Pd e segretaria comunale di Fiumicino, Michela Califano.

“Come riporta il quotidiano – prosegue – è stata infatti inviata una email anonima per chiedere la disponibilità a degli straordinari. Giusto, c’era bisogno di avere il contributo dei dipendenti comunali per la buona riuscita dell’evento. Peccato che quella comunicazione sia stata ricevuta non da tutti i dipendenti, ma solo dalle dipendenti donne. E per giunta nemmeno da tutte ma solo da un cerchio ristretto di selezionate, scelte non si sa in base a cosa, alle quali si chiedevano tacchi e un dress code di tutto punto”.

“Un evento che doveva celebrare i valori dell’Unione Europea, che sull’uguaglianza di genere ha posto le proprie fondamenta, si è trasformato invece – ribadisce Califano – in una becera celebrazione di quella cultura machista che evidentemente qualcuno continua a voler difendere a tutti i costi”.

“Chiedo quindi all’aula regionale, al Presidente Rocca, a tutte le colleghe di questa maggioranza e anche al sindaco Baccini di prendere le distanze e capire come possa essere accaduto tutto questo” conclude Michela Califano