Fiumicino, approvato il bilancio consolidato 2024: “Conti in buona salute”

Catini (Lista Civica Baccini) esprime soddisfazione e attacca l’opposizione: “Disertano l’aula per paura dei numeri”

“L’approvazione del bilancio consolidato 2024 rappresenta un passaggio fondamentale per la nostra amministrazione e conferma, dati alla mano, la solidità economico-finanziaria del Comune di Fiumicino e delle sue partecipate” dichiara il capogruppodella Lista Civica Baccini, Massimiliano Catini, dopo l’approvazione del bilancio consolidato da parte del Consiglio Comunale.

“Voglio rivolgere – aggiunge – un sincero ringraziamento agli uffici comunali e a tutti i tecnici coinvolti per il lavoro serio, puntuale e professionale che ha portato alla stesura di un documento complesso ma trasparente, che restituisce un’immagine chiara e positiva dello stato dei conti pubblici”.

È singolare – sottolinea Catini – che proprio su un tema così rilevante, l’opposizione abbia scelto di non presentarsi in aula. Evidentemente, è più comodo scrivere post sui social o dedicarsi a una curiosa caccia alle streghe, piuttosto che confrontarsi seriamente sui dati concreti della città. Probabilmente l’assenza è dovuta al timore che le loro tesi venissero smentite dai fatti: per mesi hanno parlato di presunte difficoltà finanziarie, ma i numeri dimostrano esattamente il contrario”.

“Il bilancio consolidato certifica uno stato di salute buono dei conti pubblici, anche a fronte delle iniziali difficoltà, come nel caso della Fiumicino Tributi, che ci era stata consegnata in una situazione irregolare e con diverse criticità. In soli due anni, con un lavoro serio di ristrutturazione, l’abbiamo riportata in ordine e oggi è tornata ad essere una realtà attiva ed efficiente. Oggi – conclude Catini – abbiamo dimostrato che non solo i conti sono in ordine, ma che questa amministrazione è capace di costruire, investire e programmare. L’opposizione continui pure con i titoli e i comunicati: noi preferiamo rispondere con i fatti”.